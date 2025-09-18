EN
Трамп объявил американских антифашистов террористами

09:06

Президент США Дональд Трамп объявил антифашистское движение Antifa террористической организацией. Об этом он сообщил в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я объявляю “Антифа”, больную, опасную, радикально левую катастрофу, крупной террористической организацией», — написал Трамп.

Antifa — собирательное название, которое в США используют для обозначения, организаций, движений и отдельных людей антифашистских взглядов. Оно не обладает единой структурой, уставными документами или централизованным управлением. Ранее Трамп и его сторонники неоднократно обвиняли членов Antifa в организации провокаций. В частности, согласно одной из популярных конспирологических теорий, 6 января 2021 года Капитолий в Вашингтоне штурмовали именно члены Antifa, а не сторонники Трампа, пытавшиеся отменить итоги выборов, которые он проиграл.

Там не менее после своего прихода к власти в 2025 году Трамп одним из первых указов помиловал сотни участников штурма, в том числе тех, кого признали виновными в применении насилия к полицейским.

Заявление Трампа о признании Antifa террористической организацией прокомментировал известный российский политолог Федор Крашенинников. «Знаю еще одну страну, где выдуманные организации объявляют экстремистскими, террористическими и так далее», — написал он в своем телеграм-канале, вероятно, имея в виду российские власти, которые ранее признали «экстремистскими» несуществующие «международные движения» сатанизма, ЛГБТ и АУЕ.

