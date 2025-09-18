EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: россиянам стали массово продавать просрочку

2 минуты чтения 11:14

За апрель этого года в России продали более 18 тысяч просроченных продуктов, а с 20 июля по 20 августа их число почти достигло 20 тысяч. Теперь Роспотребнадзор хочет внедрить автоматические штрафы, схожие со штрафами за нарушение ПДД, для людей, которые продают просрочку. Об этом со ссылкой на текст законопроекта пишут «Известия».

Как сообщает издание, в пояснительной записке к документу сказано, что продавать просроченные товары запретили еще в 2023 году. С тех пор и до апреля этого года количество подаваемой просрочки среди молочной продукции упало более чем в 40 раз, но общее число продаж просроченных товаров осталось довольно большим. В 2017 году в России также вели систему обязательной маркировки товаров, которая предупреждает кассиров об истечении срока годности.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

В законопроекте отмечается, что в России уже установлены штрафы за продажу просрочки — от 30 до 40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 600 тысяч для юридических лиц. При этом действовать они начнут только в 2026 году. 

Помимо этого, в Роспотребнадзоре предложили ввести штраф в размере 50 тысяч рублей для тех продавцов, которые не стали регистрироваться в системе маркировки. Так, с 20 февраля, по данным ведомства, было зафиксировано более 85 миллионов случаев, в которых продаваемые товары не учитывались системой. В годовом выражении эта цифра выросла на 56 миллионов случаев.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

Эксперты утверждают, что сейчас продажа просрочки возможна прежде всего из-за отсутствия наказания за это. Система штрафов, предложенная Роспотребнадзором, призвана упростить процесс выявления просроченных товаров и не допустить их продажу.

В то же время представители бизнеса отмечают, что оспорить штрафы будет практически невозможно, из-за чего они выступают против принятия законопроекта.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве