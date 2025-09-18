СМИ: россиянам стали массово продавать просрочку

За апрель этого года в России продали более 18 тысяч просроченных продуктов, а с 20 июля по 20 августа их число почти достигло 20 тысяч. Теперь Роспотребнадзор хочет внедрить автоматические штрафы, схожие со штрафами за нарушение ПДД, для людей, которые продают просрочку. Об этом со ссылкой на текст законопроекта пишут «Известия».

Как сообщает издание, в пояснительной записке к документу сказано, что продавать просроченные товары запретили еще в 2023 году. С тех пор и до апреля этого года количество подаваемой просрочки среди молочной продукции упало более чем в 40 раз, но общее число продаж просроченных товаров осталось довольно большим. В 2017 году в России также вели систему обязательной маркировки товаров, которая предупреждает кассиров об истечении срока годности.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя Общество 19 минут чтения

В законопроекте отмечается, что в России уже установлены штрафы за продажу просрочки — от 30 до 40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 600 тысяч для юридических лиц. При этом действовать они начнут только в 2026 году.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре предложили ввести штраф в размере 50 тысяч рублей для тех продавцов, которые не стали регистрироваться в системе маркировки. Так, с 20 февраля, по данным ведомства, было зафиксировано более 85 миллионов случаев, в которых продаваемые товары не учитывались системой. В годовом выражении эта цифра выросла на 56 миллионов случаев.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое Общество 12 минут чтения

Эксперты утверждают, что сейчас продажа просрочки возможна прежде всего из-за отсутствия наказания за это. Система штрафов, предложенная Роспотребнадзором, призвана упростить процесс выявления просроченных товаров и не допустить их продажу.

В то же время представители бизнеса отмечают, что оспорить штрафы будет практически невозможно, из-за чего они выступают против принятия законопроекта.

