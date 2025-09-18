Переодетого в старушку мужчину задержали по подозрению в покушении на главу оборонного предприятия

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали троих молодых людей по подозрению в организации покушения на главу российского оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности <…> пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

ЦОС также опубликовал видео слежки и задержания подозреваемых. Судя по кадрам, один из них отправился закладывать взрывное устройство под днище автомобиля предполагаемой жертвы переодевшись в старушку — для этого он надел юбку, повязал на голову платок и взял в руки трость.

Как утверждают в ФСБ, задержанные действовали «по указке куратора из террористической организации, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины». Двое из них якобы следили за предполагаемой жертвой и провели разведку по месту его жительства, а затем забрали из тайника на одном из петербургских кладбищ и передали исполнителю взрывное устройство.

В спецслужбе также добавили, что по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки. Кроме того там добавили, что задержанным также могут вменить государственную измену и участие в террористическом сообществе.