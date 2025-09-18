Старшеклассницы издевались над 8-летней девочкой с помощью ершика

Прокуратура города Спасск-Дальний Приморского края проводит проверку в связи с распространившейся в соцсетях информации о буллинге в одной из городских школ. «Известия» пишут, что ученицы девятого класса силой затащили второклассницу в туалет, где вставлять ершик в рот ребенка.

«17 сентября 2025 года в социальных сетях размещена информация о совершении в отношении несовершеннолетней противоправных действий со стороны учащихся старших классов, включая физическое и психологическое насилие», — говорится в сообщении силовиков. Там также говорится, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК — иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений.

Подробности инцидента со ссылкой на местные СМИ приводит газета «Известия». Как сообщается, девятиклассницы «силой завлекли» восьмилетнюю ученицу второго класса в туалет. Там, как отмечается в публикации, они начали душить ребенка и вставлять ершик ей в рот.

После того как на старшеклассниц пожаловались сверстницы девочки, в происходящее вмешались учителя. Однако родственники пострадавшей обвиняют руководство школы в попытке замолчать ситуацию.

«Администрация школы попыталась замять дело, не сообщив сразу же родителям о случившемся. Все выяснилось после того, как моя мама приехала забрать ее с уроков. Для 8-летнего ребенка была совершена ужасная психологическая травма, и дальнейшее обучение среди этих детей невозможно», — цитирует старшую сестру пострадавшей «Владивосток онлайн». Издание добавляет, что издевательства над школьницей снимали на видео.

В то же время местные СМИ, ссылаясь на комментарии в соцсетях, пишут, что после инцидента в туалете второклассница якобы вела себя спокойно, пришла на уроки с улыбкой, а следов удушения никто не заметил. При этом некоторые комментаторы, как утверждается, рассказали, что восьмилетняя школьница «сама бегала с ершиком и махала им возле девятиклассниц, и они хотели ее проучить».

«По поводу видео, где сестра бегает с ершиком: хоть на голове она будет стоять, ни один ребенок и никакой взрослый не имеет права водить ершиком возле рта, засовывать в рот. Они должны были идти к учителям и пожаловаться», — ответила на это сестра пострадавшей. Она добавила, что старшеклассницам следовало пожаловаться на поведение ее сестры учителям, а не устраивать самосуд.