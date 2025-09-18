Российский город полностью остался без питьевой воды

Расположенный на побережье Татарского пролива город Александровск-Сахалинский в Сахалинской области остался без питьевой воды. Причиной, как пишет местное издание Astv.ru, стали три селевых потока, которые сошли в водохранилище реки Казулинка.

В местной мэрии проблему признают и называют произошедшее чрезвычайной ситуацией. «Произошла чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой серьезные проблемы с водоснабжением города. Три селевых потока, один из которых сошел непосредственно в реку, а два других — в ложе водохранилища, привели к критическому загрязнению водных ресурсов», — написал мэр Александровск-Сахалинского муниципального округа Владлен Антонюк во «Вконтакте».

По его словам, сход больших иловых и глинистых масс полностью вывел из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений города. «Это привело к невозможности обеспечения населения чистой питьевой водой», — добавил Антонюк.

Некоторые местные жители в эту версию не верят и указывают на систематические проблемы с питьевой водой в городе.

«С водой у нас всегда были проблемы. Некоторое время назад построили водоочистные сооружения, но это ситуацию не спасло: как дождь, так водой пользоваться невозможно. Объясняют это тем, что сошел сель, но какие сели на равнине? У нас этот сель каждый дождь сходит, и это при том, что это самая дорогая вода в области», — цитирует портал Astv.ru местную жительницу, пожелавшую сохзранить анонимность.

Мэр Антонюк не назвал сроки завершения работ и возобновления нормальной подачи воды, но обещал сообщить об этом позже. Также он проинформировал жителей, что власти организовали раздачу питьевой воды населению.