EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп заявил о «серьезных проблемах» у Украины

2 минуты чтения 10:00

Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами перед вылетом в Лондон заявил, что Украина находится в тяжелом положении. Запись пресс-подхода опубликовал C-Span.

Украинская журналистка спросила у Трампа, когда ее страна сможет получить 17 систем ПВО Patriot, отправку которых он анонсировал два месяца назад. «Я люблю Украину и украинский народ. Я сразу заметил у вас небольшой украинский акцент. Но у вашей страны серьезные проблемы. Эта война никогда не должна была начаться, но я собираюсь ее остановить, я уже остановил семь войн за последние восемь месяцев», — ответил Трамп.

Трамп сказал, что считал мирное урегулирование в Украине наиболее простой задачей по сравнению с другими войнами, потому что он «знает Путина». Он также отметил, что между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским существует «огромная ненависть».

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

В июле Трамп анонсировал поставку Украине 17 комплексов Patriot. Эти зенитно-ракетные установки используются для организации противовоздушной обороны. Планировалось, что Соединенные Штаты передадут эти системы НАТО после оплаты, а затем альянс обеспечит их поставку в Украину.

Вчера агентство Reuters сообщило, что Белый дом впервые одобрил две поставки вооружений Украине на сумму 500 миллионов долларов каждая. Этот механизм чиновники назвали «Список приоритетных потребностей Украины».

Источники Reuters отказались предоставить полный перечень того, что будет отравлено в Украину по новой программе, однако уточнили, что в список вошли системы ПВО, которые «срочно нужны» украинским военным.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве