Трамп заявил о «серьезных проблемах» у Украины

Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами перед вылетом в Лондон заявил, что Украина находится в тяжелом положении. Запись пресс-подхода опубликовал C-Span.

Украинская журналистка спросила у Трампа, когда ее страна сможет получить 17 систем ПВО Patriot, отправку которых он анонсировал два месяца назад. «Я люблю Украину и украинский народ. Я сразу заметил у вас небольшой украинский акцент. Но у вашей страны серьезные проблемы. Эта война никогда не должна была начаться, но я собираюсь ее остановить, я уже остановил семь войн за последние восемь месяцев», — ответил Трамп.

Трамп сказал, что считал мирное урегулирование в Украине наиболее простой задачей по сравнению с другими войнами, потому что он «знает Путина». Он также отметил, что между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским существует «огромная ненависть».

В июле Трамп анонсировал поставку Украине 17 комплексов Patriot. Эти зенитно-ракетные установки используются для организации противовоздушной обороны. Планировалось, что Соединенные Штаты передадут эти системы НАТО после оплаты, а затем альянс обеспечит их поставку в Украину.

Вчера агентство Reuters сообщило, что Белый дом впервые одобрил две поставки вооружений Украине на сумму 500 миллионов долларов каждая. Этот механизм чиновники назвали «Список приоритетных потребностей Украины».

Источники Reuters отказались предоставить полный перечень того, что будет отравлено в Украину по новой программе, однако уточнили, что в список вошли системы ПВО, которые «срочно нужны» украинским военным.