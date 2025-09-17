EN
Назвавшую знакомую «овцой» россиянку оштрафовали на 20 тысяч рублей

2 минуты чтения 19:31 | Обновлено: 19:32

Пермский краевой суд постановил взыскать 20 тысяч рублей компенсации морального вреда с жительницы региона, которая публично назвала знакомую «овцой». Первая инстанция не удовлетворила требование. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, поводом для разбирательства стал конфликт двух жительниц города Лысьвы. Причины конфликта не разглашаются, однако известно, что оскорбленная женщина подала иск, потребовав 20 тысяч рублей компенсации. Городской суд Лысьвы отказал в удовлетворении требований, сочтя слово «овца», которое в прямом значении обозначает самку барана, недостаточно обидным для признания оскорблением.

Тогда истица обжаловала это решение в краевом суде. Коллегия пришла к противоположному выводу. «Слово имеет признаки оскорбления другого человека. Оно было высказано публично, нарушены личные неимущественные права гражданина», — указано в решении. В итоге решение первой инстанции отменили и обязали ответчицу выплатить 20 тысяч рублей.

Ранее подобная история произошла в Красноярске. Там жительница пожаловалась на соседку, которая в дачном телеграм-чате отправила ей эмодзи клоуна и назвала «хабалкой». Мировой судья первоначально назначил 5 тысяч рублей штрафа, но районный суд позже отменил это решение, сославшись на отсутствие лингвистической экспертизы. Там пояснили, что под оскорблением следует понимать «циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с человеком, а не восприятие ее самим потерпевшим».

«Одно лишь восприятие <…> потерпевшим недостаточно для наличия состава административного правонарушения», — заключил суд.

