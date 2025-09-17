Марьяна Ро обвинила Ивангая в сексуализированном насилии

Российская блогерша и певица Марьяна Ро (настоящее имя Марьяна Рожкова) обвинила украинского видеоблогера Ивангая (настоящее имя Иван Рудской) в сексуализированном насилии. В своем телеграм-канале девушка написала, что все произошло в Японии, когда ей было 14 лет.

«Мне было 14 лет, когда меня принудил Иван Рудской (aka Ивангай). Ему было 18. Он зачем-то лживо пишет о том, что в Японии возраст согласия — 13 лет. В реальности на Хоккайдо он — 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было. Я не позволю этой лжи в мой адрес и знаю свои права и законы Японии. Закон на моей стороне», — написала Марьяна Ро.

Она добавила, что после этого случая продолжила отношения с Ивангаем из-за «смеси страха, стыда и надежды, что все станет лучше».

«После того как эти отношения закончились, я еще очень много лет работала над этой травмой. У меня было сильное отторжение близости, мне становилось плохо от всего, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом вообще. Это вызывало у меня истерики. Для меня как женщины это особенно тяжело, потому что я мечтала о детях и думала, что никогда не смогу их иметь. Но я смогла пройти этот путь и сейчас спокойно могу об этом говорить», — подчеркнула она.

В ответ Ивангай обвинил Марьяну Ро в искажении реальности и назвал ее «сексуально гиперактивной», заявив, что она «часто выступала инициатором».

«По моим наблюдениям как раз таки несоответствие ее “желаниям” приводило к истерикам и вспышкам агрессии. Ее вспышки агрессии совпадали с периодами когда я уходил в работу и не мог ей этого дать», — написал блогер в своем телеграм-канале.

При этом Ивангай уверен, что все проходило в рамках японских законов, так как «на национальном уровне действие с 14-летней не считалось бы изнасилованием по Уголовному кодексу, если было согласие».

Блогер утверждает, что «не был агрессором», а Марьяна Ро была для него «принцессой, королевой, с которой он сдувал пылинки». «Я никогда не причинял ей вреда, не унижал и не применял силу. Но в нашей ситуации все было наоборот это я неоднократно пытался уйти, а она меня не отпускала, используя шантаж и угрозы. Может она и была в зависимости от меня, но эта зависимость была построена на ее нежелании меня отпускать», — пишет Ивангай.

По его словам, Марьяна Ро манипулировала и угрожала покончить с собой «каждый раз, когда он пытался разорвать отношения». «Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину», — утверждает блогер.

Сама Марьяна Ро не отрицает, что у нее появлялись мысли о суициде, а их причиной называет полную зависимость от Ивангая. «Ко мне приезжали мама и брат, и он просто сказал, что ушел в магазин, а на самом деле улетел в Украину. Он оставил меня одну в квартире, аренда которой должна была закончиться буквально вот-вот. Денег у меня не было, проект, в который он меня втянул, мне ничего не принес. Это все обрушилось на меня сразу и стало причиной сильнейшего эмоционального кризиса», — поясняет девушка.

Кроме того, Марьяна Ро заявила, что оказалась зависимой от каннабиса в 15 лет из-за Ивангая. Она написала, что «постоянное принуждение вызвало психологическую зависимость и ухудшение психического состояния».

В то же время, по версии Ивангая, марихуана была «рецептурным лекарством от бессонницы», а курить девушку никто не принуждал. «Она запрещала мне курить в одиночестве под предлогом, что “так делают только наркоманы”», — пишет он.

Оба блогера утверждают, что пытались разорвать отношения, и в то же время обвиняют друг друга в манипуляциях ради их сохранения.

В 1907 году в Японии установили возраст согласия — 13 лет. Однако, как пишет «Интерфакс», власти на местах могли вводить свои запреты и в некоторых регионах возраст согласия составлял 18 лет. В 2023 году его официально повысили до 16 лет. В принятом законе есть исключение. Так, секс с ребенком старше 13, но меньше 16 лет не повлечет наказания, если между партнерами не больше пяти лет разницы.

