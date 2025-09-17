EN
Психологи рассказали о различиях в проявлении агрессии у женщин и мужчин

2 минуты чтения 17:52

Женщины способны проявлять больше агрессии по отношению к братьям и сестрам, чем мужчины. К такому выводу пришли исследователи Университета Аризоны в США, сообщает PsyPost.

Авторы работы проанализировали данные прежних исследований, которые показывают, что мужчины чаще прибегают к физической агрессии — от уличных драк до убийств. Это обычно объясняют сочетанием эволюционных факторов, более высоким уровнем тестостерона и культурных норм, поощряющих агрессивное поведение мальчиков. Однако почти все эти исследования рассматривали конфликты между людьми, не состоящими в родственных связях, обратили внимание специалисты. Они решили сместить фокус на отношения между сиблингами.

Чтобы выяснить, действуют ли те же закономерности внутри семьи, ученые собрали данные более 4 тысяч человек из 24 стран с охватом разных культур и уровней дохода. Участники их исследования отвечали на вопросы, как часто в детстве и во взрослом возрасте они кричали на братьев и сестер, били их, сплетничали о них или жаловались родителям. Позже им предлагалось сравнить это с собственным поведением по отношению к друзьям и знакомым, говорится в публикации.

Агрессия в адрес чужих людей в детстве и взрослой жизни со стороны мужчин в ходе опроса подтвердилась. Но в случае братьев и сестер картина была иной. Например, в США, Швеции, Чили и Пакистане женщины чаще, чем мужчины, признавались, что кричали на брата или сестру или применяли физическую силу. Причем этот разрыв сохранялся и во взрослом возрасте, хотя и был менее выражен.

По данным PsyPost, для косвенной агрессии — например, сплетен или жалоб на сиблингов родителям — различия оказались менее заметными, но и здесь женщины нередко опережали мужчин. Исследователи подчеркивают, что такая картина наблюдалась независимо от уровня экономического развития стран и культурных норм, включая степень гендерного равенства.

По словам соавтора работы Майкла Варнума, результаты показывают, что различия между полами в агрессивности зависят от того, кто является объектом конфликта. В отношениях с посторонними мужчины чаще конкурируют за статус и ресурсы, а внутри семьи братья и сестры делят родительское внимание и материальные блага, что может уравнивать шансы. Важную роль может играть и воспитание, отмечают психологи. Так, если мальчиков за проявления агрессии наказывали строже, это могло снижать их склонность к подобному поведению

Авторы отмечают, что выводы ставят под сомнение как эволюционные теории полового отбора, так и социокультурные подходы, которые объясняют различия в агрессии лишь воспитанием и нормами. Они планируют проверить полученные данные методами наблюдения и с привлечением сторонних оценок, чтобы подтвердить результаты, основанные на персональных отчетах участников.

