Общество

Не занимающиеся сексом люди оказались выше по уровню образования и социальному статусу

18:48

Люди, которые не занимаются сексом, имеют более высокий уровень IQ в детском и взрослом возрастах, а также добиваются социального статуса уровнем выше, чем у остальных. К таким выводам пришел коллектив ученых из Нидерландов, Швеции, Германии, Австралии и Чехии.

Они отметили, что некоторые из полученных ими выводов не совпадают со сложившимися в обществе представлениями о привлекательности партнеров. Так, обычно люди с низким уровнем образования и интеллектуального развития считаются менее привлекательными, а также, по данным других исследований, подвержены повышенной вероятности наличия редких генетических заболеваний.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

Исследование было проведено с использованием данных более 405 тысяч жителей Великобритании европейского происхождения — среди них было почти 219 тысяч женщин и более 186 тысяч мужчин. Почти четыре тысячи из них никогда не имели сексуального опыта — менее одного процента в каждой из выделенных по половой принадлежности групп.

Не занимающиеся сексом люди, согласно результатам исследования, чаще испытывают чувства нервозности и одиночества, реже посещают семью и устанавливают доверительные отношения с другими людьми. Также такие люди реже пользуются мобильными телефонами, а сессии взаимодействия с гаджетом оказываются короче.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

Также, как отмечается в тексте работы, живущие без секса люди раньше начинают носить очки, меньше употребляют алкоголь и никотин, а также имеют силу хвата ниже, чем у других людей. Ученые отмечают, что не все из этих зафиксированных трендов четко объясняются исключительно присутствием или отсутствием секса в жизни человека.

Так, как пишут исследователи, между этими переменными могут присутствовать другие, которые будут лучше объяснять, почему некоторые люди реже оказываются на мероприятиях, где можно встретить потенциального партнера.

