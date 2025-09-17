EN
Навальная получила доказательства отравления Алексея в колонии

3 минуты чтения 11:28 | Обновлено: 12:18

Лаборатории двух стран независимо друг от друга подтвердили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен в колонии особого режима «Полярный волк» в феврале прошлого года. Об этом заявила вдова политика Юлия Навальная.

«Еще в феврале 2024 года мы смогли получить и надежным способом переправить за границу образцы биологических материалов Алексея. Лаборатории по крайней мере двух стран независимо друг от друга провели исследования этих образцов. Лаборатории двух разных стран пришли к выводу — Алексей был убит. А именно — отравлен», — рассказала Навальная.

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что то, как и когда были вывезены образцы для экспертизы, будет «отдельной историей». «Там много настоящих героев, которые рискнули всем», — сказал политик.

Навальная добавила, что подробные результаты экспертизы с указанием, каким ядом был отравлен ее муж, ей не предоставили из-за «политических соображений». «Всегда находится куча причин, почему не опубликовать эту информацию. Не хочется, чтобы неудобная правда вылезла в неподходящий момент», — заявила вдова оппозиционера.

«Это политическое убийство»
«Это политическое убийство»
Заявление главного редактора «Холода» Таисии Бекбулатовой
Общество2 минуты чтения

Навальная утверждает, что в убийстве ее мужа виновен Владимир Путин, также она обвинила российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия.

Вдова Алексея Навального потребовала от лабораторий, которые проводили исследование его биоматериалов, опубликовать результаты экспертизы. «Перестаньте заигрывать с Путиным из каких-то высших соображений. Вы не сможете его задобрить. Пока вы молчите, он не останавливается. Возможно, именно сейчас кто-то еще умирает от яда, которым его приказал отравить Путин. Не только в России — и по всему миру, мы уже видели такие примеры», — призвала Навальная.

Фото: navalny.com

Также соратники Навального опубликовали фотографии из камеры №16, в которой, по их данным, он умирал. Навальная рассказала, что туда его завели из прогулочного дворика после того, как он пожаловался на плохое самочувствие.

Согласно выписке из судебно-медицинской экспертизы, на локтях и коленях Навального были кровоподтеки, полученные за 30-40 минут до смерти, а также кровоизлияние в области темени. «Алексей в судорогах бился о пол — вот откуда, по всей видимости, эти следы», — сделала вывод вдова политика.

В блоке, где содержался Навальный, было 63 видеокамеры, следует из плана здания, который получили соратники политика. Навальная подчеркнула, что ни одна из записей с этих камер не была опубликована. Она предполагает, что Кремль бы показал эти записи, если бы Навальному действительно стало внезапно плохо, и его бы не удалось реанимировать.

«Видимо, на эти записях есть что-то такое, что совсем никак не бьется с официальной версией. Иначе бы их крутили бы на повторе по всем каналам центрального телевидения. Но нет», — отметила Навальная.

Вчера Навальная сообщила, что городской суд Салехарда отказал матери ее мужа Людмиле Навальной в признании незаконным отказа Следственного комитета возбуждать уголовное дело об убийстве Навального. Согласно официальной версии, Навальный умер от «комбинированного заболевания».

