СМИ: НАТО не справляется с гибридными конфликтами современности

Страны Запада опираются на стратегии сдерживания потенциальных противников в стиле Холодной войны, но Россия и Китай активно проверяют их на прочность — ответ кажется некоторым экспертам неэффективным. Об этом пишет The Economist.

Россия сделала ставку на то, что у Запада есть «острый меч, но в дрожащей руке», считает эксперт аналитического центра European Policy Centre Крис Кремидас-Кортни. Недавний ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши показал, что странам НАТО, вероятно, нужно вырабатывать новый подход против действий Москвы.

Самая страшная речная катастрофа России Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек Общество 17 минут чтения

Журналисты отмечают, что система обороны альянса успешно отразила вторжение, но использование ракет стоимостью в миллион долларов каждая против беспилотников за несколько десятков тысяч долларов вряд ли можно назвать эффективным. Кремидас-Кортни считает, что если бы во время Холодной войны в воздушное пространство НАТО залетели 19 самолетов противника, то страны альянса не только бы сбили их, но и продемонстрировали масштабный ответ. Но сегодня, вероятно, у стран НАТО нет политической решимости на подобные действия.

Для сдерживания Владимира Путина НАТО могут потребоваться более агрессивные действия, например, захват перевозящих российскую нефть судов или оказание более смелой поддержки Украине. Сейчас же страны альянса не могут согласовать решительный ответ на гибридные атаки со стороны Москвы — атаки беспилотников, кибератаки и диверсии.

Самое массовое самоубийство в США Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне Общество 24 минуты чтения

Во время Холодной войны противоборствующие стороны не только пытались предупредить друг друга о неизбежном наказании в случае агрессии, но и совместно договаривались о контроле над рисками, чтобы предотвратить обострение отношений. Но сейчас Россия и Китай начали отрицать акты агрессии — их трудно сдерживать особенно в условиях, когда США становятся менее надежным партнером в глазах своих союзников из Европы, стран Персидского залива, а также Японии.