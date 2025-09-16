EN
Экономика

Названы траты россиян на онлайн-шопинг

2 минуты чтения 17:20

Россияне тратят на онлайн-покупки ночью почти вдвое больше, чем днем. Об этом, как передает ТАСС, говорится в исследовании компании «Золотое яблоко» и сервиса «Авито».

По их данным, средний чек в ночное время превышает четыре тысячи рублей, тогда как днем он составляет 2200–2600 рублей. На «Авито» самые дорогие заказы делают около полуночи — почти 3900 рублей за покупку, в остальное время сумма снижается до 2200–2400 рублей. В «Золотом яблоке» пик расходов приходится на два часа ночи, а средний средний чек достигает 5286 рублей. При этом мужчины тратят ночью примерно на четверть больше женщин — 6255 против 5010 рублей.

Около половины всех ночных покупок совершаются с полуночи до часа ночи. С четырех утра количество заказов заметно растет. Чаще всего ночью покупают молодые люди в возрасте от 22 до 25 лет.

Причины ночного шопинга могут быть разные. Так, 33% респондентов признались, что таким образом поднимают себе настроение после тяжелого дня. Еще 29% не успевают делать покупки днем, а 24% считают, что ночью проще принять взвешенное решение. Половина опрошенных (50%) считают ночные заказы обычным делом, 25% видят в этом вредную привычку, которую они иногда себе позволяют. При этом лишь 7% уверены, что это пустая трата денег.

Чаще всего ночью приобретают необходимые и срочные вещи или планируют крупные покупки. У «Золотого яблока» лидируют косметические товары, а пользователи «Авито» в ночное время заказывают запчасти, стройматериалы, одежду и обувь.

«Спонтанные ночные траты можно встроить в личный план, создав своего рода «фонд удовольствий». Финансовая грамотность предполагает баланс между строгим контролем и гибкостью: важно не запрещать импульсивные траты, а ограничивать их разумным лимитом. Практическое правило — не более 5–10% от ежемесячного дохода на незапланированные радости. В этом случае удовольствие от покупки сохраняется, а риск негативных последствий минимален», — цитирует совет научного сотрудника Экономического факультета МГУ Григория Баженова «Осторожно, Москва». 

Телеграм-канал добавляет, что средний чек в Москве на онлайн-покупки выше, чем по стране — 4200 рублей ночью и до 2600 рублей днем.

