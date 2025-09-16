EN
Экономика

Россия почти перестала получать доллары за нефть

2 минуты чтения 17:00

Доля расчетов за российскую нефть и нефтепродукты в долларах упала до 5%, тогда как в рублях и других валютах «дружественных» стран, в частности в юанях, — напротив выросла до более чем 90%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на презентацию Минэнерго «Стратегия развития нефтяной отрасли до 2050 года: задачи, решения и результаты».

По данным издания, в 2022 году Россия получала 55% выручки от экспорта нефти в долларах и 30% в евро. Сейчас доля последнего упала до 1%. При этом доля юаней выросла до 67%. Доля выручки в рублях составляет 24%.

Отмечается, что Россия стала отказываться от расчетов в долларах и евро после начала войны в Украине. В 2023 году вице-премьер Александр Новак заявил, что все больше расчетов будет производиться в национальных валютах, «учитывая проблемы» при оплате в долларах и евро.

В прошлом году, согласно статистике Центробанка, общая доля выручки в долларах и евро от расчетов за весь российский экспорт составила 18,6%, упав на 13 процентных пунктов, с 31,6%, по сравнению с 2023 годом. В то же время доля валют «дружественных стран» выросла до 40,2%. Расчеты в рублях производились в 41,3% случаев.

При этом отмечается, что Индия, один из крупнейших покупателей российской нефти, рассчитывается за нее в юанях, а не в рупиях — своей национальной валюте. Доцент Финансового университета Валерий Андрианов объяснил это тем, что рупии считаются слабой валютой, из-за чего их сложно конвертировать в рубли.

«В большинстве случаев такая конвертация производится через доллар, что приводит к появлению дополнительной комиссии и сопутствующих рисков, особенно в условиях санкций. Как следствие, при расчете за российскую нефть рупии практически не используются», — заявил Андриянов.

В то же время эксперты считают, что в ближайшем будущем юань не сможет полностью заменить доллар при международных расчетах. Они объясняют это тем, что юани нельзя конвертировать так же свободно, как доллар, а курс национальной валюты устанавливается Народным банком Китая. Кроме того, юань реже используется как средство кредитования и сбережения.

