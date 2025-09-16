Кадыров рассказал о своем «обмане» СБУ ради возвращения коня

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал РИА «Новости», что он обманул Службу безопасности Украины, когда договаривался о выкупе своего жеребца по кличке Зазу, который попал под санкции и оказался в списке замороженного имущества Кадырова в Чехии.

Кадыров назвал СБУ «продажной» службой и заявил, что ее представители «падкие на деньги», из-за чего с ними удалось легко договориться. «Как они договорились с Европой, я не знаю, возможно, они просто талантливые конокрады, но мы договорились с СБУшниками очень легко. Мои ребята сказали как есть, что договариваются от моего имени. Пообещали наличными заплатить. Те достаточно быстро сделали всю работу, ну а мы не заплатили им и забрали коня», — утверждает Кадыров.

По его словам, конно-спортивный клуб «Ахмат» также скупает по Европе других жеребцов, которые родились от Зазу, пока тот был «в настоящем плену». Кадыров добавил, что за его жеребцом плохо ухаживали, но сейчас он «в очень хорошей форме».

Глава Чечни купил Зазу в 2012 году и перевез его из Дубая в Чехию. В 2014 году конь попал под санкции. За несколько недель до начала войны в Украине его и еще одного коня попытались выкрасть двое русскоязычных мужчин, однако им это не удалось. В марте 2023 года стало известно о краже Зазу. Его стоимость тогда оценили в 18 тысяч долларов. При этом Кадыров рассказал, что не заплатил украинским спецслужбам за своего коня.

Ранее глава Чечни рассказывал, что СБУ самостоятельно инсценировала кражу Зазу, после чего вышла на Кадырова через посредников и потребовала выкуп. Тогда Кадыров заявил, что его люди «просто забрали коня, не отдавая деньги», пока представители СБУ «выясняли между собой отношения» на границе.

