Экономика

В российских магазинах сократился ассортимент товаров

2 минуты чтения 11:10

В российских магазинах уменьшается ассортимент товаров. Так, в июле ассортимент продуктов питания сократился на 2,3%, а непродовольственных товаров — на 1,8%. Эксперты связали это с уменьшением площади магазинов и с сокращением числа новинок на полках, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательскую компанию «Нильсен».

Больше всего сократился ассортимент алкоголя и товаров для детей — на 5,6% и 5,1% соответственно. Наибольшее сокращение ассортимента непродовольственных новинок наблюдается в сегменте средств по уходу за детьми и средств по уходу за лицом. В то же время выбор в области средств гигиены напротив немного вырос.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

«Сейчас ритейлеры пришли к той точке, в которой можно делать выводы об успешности ранее запущенных марок, и в условиях ограниченности полочного пространства выводят с него те, которые не пользуются популярностью у покупателей», — объяснила такую тенденцию директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова.

Эксперты также отметили, что сейчас многие магазины сосредоточились на развитии небольших точек, в которых покупателям предлагается широкий выбор готовой еды, в то время как непродовольственных товаров там практически нет. Так, в первом полугодии этого года средняя площадь продуктовых магазинов сократилась на 0,7%. Это, по данным «Коммерсанта», объясняется сокращением числа гипермаркетов и тем, что крупные сети активно запускают ультрамалые форматы магазинов.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

В качестве примера таких точек издание приводит бренды «Заряд от Магнита» от сети «Магнит» и «Перекресток Select» от X5 Group. Площадь их магазинов обычно составляет около 100 и 400 квадратных метров соответственно, что в разы меньше обычных «Перекрестков» и «Магнитов».

Кроме того, эксперты обратили внимание, что многие товары сейчас перешли в онлайн-продажи, из-за чего на магазинных полках ритейлеры оставляют только самые популярные позиции, а освободившуюся площадь сдают в субаренду.

