Трамп рассказал о главном препятствии в диалоге Путина и Зеленского и раскритиковал европейские санкции

2 минуты чтения 07:31

Главной проблемой в вопросе организации прямых переговоров Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского является то, что они «ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать». Об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил президент США Дональд Трамп.

Таким образом он прокомментировал вероятность того, что трехсторонняя встреча России, Украины и США на высшем уровне все-таки состоится. В этой ситуации, по словам Трампа, ему, вероятно, придется самому придется вести переговорный процесс.

Кроме того, американский президент раскритиковал европейские санкции в отношении России, назвав их недостаточно жесткими. Так, Трамп отметил, что несмотря на все наложенные ограничения, Европа продолжает закупать российскую нефть.

«Санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям», — сказал президент США.

Ранее министр энергетики США Крис Райт также называл отказ Европы от закупок российских энергоносителей условием для ужесточения американских санкций в отношении России. При этом сценарий с переходом ЕС с закупок российских нефти и газа на американские он назвал выгодным для самой Европы.

Обращаясь к европейцам, он пояснял, что Евросоюзу будет выгоднее иметь «надежных поставщиков энергии, которые являются вашими союзниками, а не врагами».

Сам же Трамп 13 сентября публично предложил союзникама США по НАТО остановить закупки российской нефти, в обмен пообещав ввести в отношении России «серьезные санкции». Как отмечает РБК, среди членов Североатлантического альянса крупнейшими покупателями российских энергоносителей являются Турция и Венгрия.

