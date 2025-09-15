EN
Польша предложила союзникам по НАТО сбивать российские ракеты и дроны над Украиной

2 минуты чтения 11:22

Глава польского МИДа Радослав Сикорский призвал союзников страны по НАТО задуматься над созданием бесполетной зоны над территорией Украины. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. <…> Если Украина попросит нас сбивать дроны над своей территорией, это будет для нас выгодно. Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я считаю, что нам следует это обдумать», — цитирует Сикорского польское издание PAP. Дипломат напомнил, что эта идея обсуждалась еще год назад.

При этом Польше, по мнению Сикорского, необходимо ускорить приготовление к обороне собственной территории и использовать для этого опыт борьбы с российскими дронами, накопленный украинскими военными. Он подчеркнул, что в этой сфере с Украиной пока не могут сравниться «ни Германия, ни Польша».

«Ясно, что Украина далеко впереди нас, что касается защиты от дронов. <…> Поэтому мы должны изменить свое мышление — в этом вопросе не мы обучаем украинцев, а они обучают нас», — отметил министр.

Как отмечает РБК, ранее польские власти уже поднимали вопрос о возможности создания бесполетной зоны над Украиной и уничтожения в ее воздушном пространстве российских целей силами армий НАТО. Российский МИД тогда назвал эту идею «авантюрным порывом», пообещав «адекватную и вполне конкретную» реакцию в случае реализации такой инициативы.

В этот раз на слова Сикорского отреагировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который, как передает ТАСС, заявил, что уничтожение странами НАТО российских дронов и других воздушных целей в небе над Украиной будет означать войну между Россией и Североатлантическим альянсом.

