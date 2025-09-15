СМИ рассказали о попадающих в салон самолета и вызывающих травмы мозга парах

Токсичные пары из двигателей самолетов могут попадать в салон и кабину пилотов без фильтрации. Они провоцируют тошноту и рвоту и могут привести к химическому сотрясению мозга, сообщает The Wall Street Journal.

Невролог Роберт Канецки рассказал изданию, что за последние 20 лет он оказал медицинскую помощь примерно дюжине пилотов и более 100 бортпроводников с черепно-мозговыми травмами, полученными в результате воздействия паров на борту самолетов.

WSJ пишет, что утечки токсичных паров из двигателей самолетов происходят из-за особенностей конструкции воздушных судов. Система «отбора воздуха», при которой он пропускается через двигатель, установлена ​​практически на всех современных коммерческих авиалайнерах, за исключением Boeing 787.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня» Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец Общество 7 минут чтения

Согласно официальным данным, токсичные испарения, которые зачастую имеют запах «мокрой собаки», «Cheetos» или «лака для ногтей», приводят к аварийным посадкам, тошноте у пассажиров, а также влияют на зрение и реакцию пилотов во время полета. Отмечается, что обычно последствия от воздействия таких испарений кратковременные, но иногда они могут быть более длительными и серьезными, вызывая различные симптомы: от судорог и усталости до учащенного сердцебиения и металлического привкуса во рту.

WSJ отмечает, что Airbus и Boeing, два крупнейших производителя самолетов, признали, что неисправности могут привести к утечке масла и гидравлической жидкости, после чего они испаряются при экстремально высоких температурах. Это приводит к выбросу в воздух нейротоксинов, угарного газа и других химических веществ.

Производители, регулирующие органы и авиакомпании заявляют, что подобные инциденты случаются слишком редко, уровень загрязнения слишком низок, а научные исследования долгосрочных рисков для здоровья слишком неубедительны, чтобы начать искать комплексное решение проблемы. В некоторых случаях реакцию на токсины объясняют также гипервентиляцией, сменой часовых поясов, стрессом, массовой истерией и симуляцией болезни.

«Молчи, сынок» В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя Криминал 20 минут чтения

На сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сказано, что подобные инциденты «редки». FAA ссылается на исследование 2015 года, которое зафиксировало «менее 33 случаев [воздействия паров] на миллион вылетов воздушных судов». В то же время WSJ пишет, что в последние годы FAA стало получать больше уведомлений о задымлениях в салонах самолетов. Так, в 2014 году сообщалось о 12 случаях, а в 2024 году — о 108.

Управление гражданской авиации объяснило рост обращений в частности изменением правил информирования о происшествиях, связанных с выбросами паров, хотя эти изменения были внедрены только в ноябре прошлого года, отмечает WSJ.

Издание подчеркивает, что фактическое число выбросов токсинов, вероятно, гораздо выше, поскольку экипажи не всегда сообщают об инцидентах своим авиакомпаниям, которые, в свою очередь, сообщают не обо всех случаях в Федеральное управление гражданской авиации.

Чаще всего о выбросах паров сообщали пассажиры и экипаж самолетов Airbus A320. Так, у компаний JetBlue и Spirit частота подобных инцидентов выросла на 660% с 2016 по 2024 год. Причем WSJ связывает рост случаев выбросов токсинов с началом поставок Airbus A320neo. Этот самолет стал самой продаваемой моделью в мире. Он оснащен новым поколением двигателей, у которых быстро изнашиваются уплотнения, предотвращающие попадание масла в систему подачи воздуха.

