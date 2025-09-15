Россия использует бартер для обхода санкций

Российские компании, участвующие во внешней торговле, все чаще используют бартерные сделки для обхода ограничений, вызванных отключением российских банков от системы SWIFT, а также снижения рисков вторичных санкций. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на результаты собственного анализа данных.

Так, агентство утверждает, что ему удалось узнать о по меньшей мере восьми таких сделках. При этом издание пишет, что в 2024 году российское Минэкономразвития выпустило «Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам», а также выступило с предложением создать специальную площадку для таких сделок.

Среди примеров бартерных сделок с участием российских компаний, обнаруженных Reuters, обмен российской пшеницы на автомобили из Китая, поставки семян льна в обмен на стройматериалы и бытовую технику, а также металлов за машины и сырья за услуги.

В частности, по данным агентства, китайская компания Hainan Longpan Oilfield Technology Co. предлагала поставки судовых двигателей в обмен на сплавы стали и алюминия. При этом как минимум одна бартерная сделка была проведена с участием Пакистана, отмечает Reuters.

Источники агентства утверждают, что использование бартерных схем позволило России наладить поставки в страну подсанкционных товаров. В то же время они не уточнили, о какой именно продукции идет речь.

Непрозрачность бартерных сделок, как пишет Reuters, также не позволяет точно оценить их объемы. Однако собеседники издания утверждают, что интерес к бартеру с российскими компаниями растет. Косвенным доказательством этого является расхождение в статистике внешней торговли Центробанка и таможенной службы России, достигшее в первой половине 2025 года семи миллиардов долларов.