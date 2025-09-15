EN
СМИ назвали не желающую отказаться от российского газа страну НАТО

2 минуты чтения 19:14

Турция, получающая газ из России через газопровод «Турецкий поток», пока не проявила интереса к отключению себя от источника дешевой энергии, сообщает Politico. Ранее президент США Дональд Трамп призвал все страны НАТО отказаться от российских энергоносителей, чтобы он смог ввести «серьезные санкции» против России.

Politico отмечает, что Турция не входит в Евросоюз, поэтому Брюссель почти никак не может повлиять на турецкий импорт российского газа. Вероятно, поста Трампа также будет недостаточно, чтобы остановить закупки на десятки миллиардов долларов ежегодно.

«Как вам известно, стремление НАТО к победе до сих пор было далеко не стопроцентным, а закупки российской нефти некоторыми странами — просто шокируют! Это серьезно ослабляет вашу переговорную позицию и влияние на Россию. В любом случае, я готов “действовать”, когда будете готовы вы. Просто скажите — когда?» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social 13 сентября.

Газета The New York Times также назвала условия Трампа «невыполнимыми», так как крупнейшие покупатели российской нефти среди стран НАТО — Венгрия и Турция — вряд ли легко откажутся от этих поставок. Также многие страны Евросоюза по-прежнему зависят от импорта российского природного газа.

По мнению источников издания Axios, своим заявлением Трамп переложил ответственность за давление на Владимира Путина на Европу. Это произошло после того, как Трамп понял, что «неправильно оценил» позицию Путина по вопросу мирного урегулирования. Высокопоставленный чиновник заявил, что Трамп и его администрация испытывают «разочарование» из-за неспособности остановить войну в Украине.

