Общество

Названа лучшая форма извинений

2 минуты чтения 16:22

Британские ученые выяснили, что при извинениях лучше пользоваться многословными формулировками, нежели просить прощения короткими и емкими фразами. Об этом сообщают The Times и The Guardian.

Исследователи проанализировали извинения, оставленные как знаменитостями, так и обычными людьми в социальных сетях, и сравнили их с другими комментариями тех же людей в интернете. Выяснилось, что люди, извиняясь, использовали более длинные слова. 

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

Так, извинения знаменитостей в среднем содержали 192 слова, тогда как их обычные комментарии обычно содержали около 38 слов. Извинения обычных людей были в два раза длиннее их обычной речи — в среднем по 54 слова против 27.

«Люди используют более длинные фразы при извинениях, предположительно, чтобы выразить усилия, которые они готовы приложить для выражения раскаяния и/или исправления ситуации. Соответственно, люди интерпретируют извинения с более длинными фразами как более искренние», — рассказала Шири Лев-Ари из университета Ройал Холлоуэй в Англии.

В ходе работы исследователи также попросили респондентов оценить три формы извинений, которые отличались по длине. Оказалось, что люди более благосклонно относились к самым длинным фразам с извинениями.

«Молчи, сынок»
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
Криминал20 минут чтения

Как отмечает The Times, предыдущие исследования показали, что люди чувствуют себя лучше, если после несправедливой по отношению к ним ситуации им приносят даже непубличные извинения, а сами пострадавшие не получают никакого возмещения.

Кроме того, по данным издания, извинения кажутся более искренними, если человек связывается с тем, перед кем он хочет извиниться, специально, а не ждет следующей встречи с ним. Также извинения выглядят более искренними, если их автор понес какие-либо расходы, например, заплатил за марку на письме.

