Названа лучшая форма извинений

Британские ученые выяснили, что при извинениях лучше пользоваться многословными формулировками, нежели просить прощения короткими и емкими фразами. Об этом сообщают The Times и The Guardian.

Исследователи проанализировали извинения, оставленные как знаменитостями, так и обычными людьми в социальных сетях, и сравнили их с другими комментариями тех же людей в интернете. Выяснилось, что люди, извиняясь, использовали более длинные слова.

Так, извинения знаменитостей в среднем содержали 192 слова, тогда как их обычные комментарии обычно содержали около 38 слов. Извинения обычных людей были в два раза длиннее их обычной речи — в среднем по 54 слова против 27.

«Люди используют более длинные фразы при извинениях, предположительно, чтобы выразить усилия, которые они готовы приложить для выражения раскаяния и/или исправления ситуации. Соответственно, люди интерпретируют извинения с более длинными фразами как более искренние», — рассказала Шири Лев-Ари из университета Ройал Холлоуэй в Англии.

В ходе работы исследователи также попросили респондентов оценить три формы извинений, которые отличались по длине. Оказалось, что люди более благосклонно относились к самым длинным фразам с извинениями.

Как отмечает The Times, предыдущие исследования показали, что люди чувствуют себя лучше, если после несправедливой по отношению к ним ситуации им приносят даже непубличные извинения, а сами пострадавшие не получают никакого возмещения.

Кроме того, по данным издания, извинения кажутся более искренними, если человек связывается с тем, перед кем он хочет извиниться, специально, а не ждет следующей встречи с ним. Также извинения выглядят более искренними, если их автор понес какие-либо расходы, например, заплатил за марку на письме.