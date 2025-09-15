EN
Общество

Эксперты объяснили любовь россиян к безалкогольным винам

2 минуты чтения 10:46

За первые шесть месяцев этого года продажи безалкогольного вина в России выросли на 60%, тогда как продажи остальных типов вина наоборот сократились. Эксперты объяснили это «эффектом низкой базы» — в этом случае высокий процентный рост обусловлен изначально низкими показателями продаж, — а также популярностью безалкогольных напитков среди молодежи, передает РБК.

Директор департамента продуктового маркетинга компании AST Алексей Несмеянов назвал рост продаж безалкогольных вин глобальным трендом. «Если еще недавно безалкогольного игристого почти не было в винных картах, то сейчас оно представлено практически в каждой», — отметила директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.

Эксперты добавили, что молодые люди все больше предпочитают безалкогольные вина, поскольку они стараются придерживаться здорового образа жизни. Также этот напиток позволяет им поддерживать компанию своих друзей в плане выпивки, даже если после встречи им надо садиться за руль.

Кроме того, любовь к безалкогольным винам объяснили желанием молодежи экспериментировать с продуктами. Эксперты подчеркнули, что продажи особенно растут в период поста. 

«Безалкогольное вино продается там, где нельзя продавать алкоголь. Это АЗС, онлайн-доставка, другие каналы, закрытые для обычных вин», — заявил вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. Отмечается, что для продажи безалкогольного вина не надо получать лицензию, а сам продукт не облагается пошлинами.

Эксперты также рассказали, что наиболее популярными среди россиян безалкогольными винами стали игристые и белые тихие вина из Испании и Германии. В России этот напиток производят только три компании, а большая часть продукции поставляется из европейских стран из-за особой технологии деалкоголизации вина.

