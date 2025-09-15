Афериста из Tinder задержали в Грузии

Саймон Леваев (настоящее время — Шимон Йехуда Хают), ставший героем документального фильма Netflix «Аферист из Tinder», задержан властями Грузии утром 14 сентября после прибытия в аэропорт Батуми, сообщает израильское медиа The Jerusalem Post и грузинская телекомпания «Рустави-2».

«Рустави-2» отмечает, что задержание произошло из-за выданного на имя Леваева «красного» уведомления Интерпола. Причины его выдачи, а также страна разыскивающая мужчину, неизвестны. Адвокаты Леваева в комментарии для The Jerusalem Post также не смогли назвать точную причину задержания.

Грузинские журналисты утверждают, что получили подтверждение о задержании Леваева в МВД страны. По их данным, 35-летний мужчина является гражданином Израиля. The Jerusalem Post отмечает, что мужчина родился в израильском городе Бней-Брак. По информации журналистов, уголовное дело против Леваева было возбуждено еще в марте 2024 года.

Саймон Леваев известен как мошенник, выдававший себя за наследника «алмазного короля» Льва Леваева, миллиардера, репатриировавшегося в Израиль из СССР в 1970-х. Саймон Леваев, как отмечают журналисты, создавал образ человека, ведущего роскошный образ жизни — он демонстрировал своим жертвам частные самолеты, дорогие автомобили и роскошные отели. Злоумышленник действовал в приложении для знакомств Tinder.

Леваев, общаясь с женщинами на этой платформе, рассказывал им о наличии угроз для своей жизни, а затем просил у них денег. Одна из его жертв в ноябре 2024 года заявила о том, что мужчина занял у нее 144 тысячи шекелей в октябре 2022 года (более 40 тысяч долларов по курсу того времени). Он обещал вернуть их, но не сделал этого — теперь женщина требует выплатить ей 414 тысяч шекелей (почти 124 тысячи долларов по современному курсу).

Также на Леваева подала в суд дочь Льва Леваева — она считает, что мужчина наносит ущерб ее репутации, выдавая себя за ее брата. Мошенник стал широко известен после выхода документального фильма Netflix Tinder Swindler («Аферист из Tinder») в феврале 2022 года — в нем рассказывалась история Леваева. По оценкам издания People, с помощью мошеннических схем мужчина мог заполучить около 10 миллионов долларов.