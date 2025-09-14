Ученые рассказали о влиянии никотина на память человека

Никотин способен положительно влиять на когнитивные функции человека, улучшать его память и внимательность, а также улучшать состояние людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, пишет The Economist со ссылкой на результаты научных работ.

Журналисты отмечают, что анализ воздействия никотина на организм человека следует отделять от аналогичного влияния табака, который содержит это вещество — в отличие от табака у никотина, как пишет The Economist, никогда не обнаруживалось связи с канцерогенностью.

При этом употребление никотина в обычной жизни часто связанно именно с процессом курения — получающие никотин таким способом люди утверждают, что делают это для «сохранения концентрации», но на самом деле борются с симптомами «синдрома отмены». Поэтому, как пишут журналисты, ученые стремятся проверить, как на самом деле никотин связан с когнитивными функциями организма человека.

Работа ученых из Национальных институтов здравоохранения США, объединивших данные 41 исследования на эту тему, показала, что доза никотина оказывала значительное положительное воздействие на память и внимание людей по сравнению с участниками эксперимента, которые вместо этого вещества употребляли плацебо.

Другие исследователи заключали, что никотин может обладать и полезными терапевтическими свойствами. Так, в одной из работ, опубликованных по этой теме в 2023 году, утверждалось, что никотин способен улучшать как кратковременную, так и долговременную память людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Опыты, проведенные на мышах в рамках другой работы, показали, что никотин способен положительно влиять на умственные нарушения у мышей с вариантом гена, который у людей отвечает за развитие шизофрении, пишут журналисты.

Такое воздействие никотина связано с тем, что он является стимулятором. Под его воздействием организм выделяет больше дофамина, глутамата, норадреналина и серотонина, что способствует увеличению бдительности, развитию обучаемости, памяти и регуляции движений. Также свойства никотина увеличивают приток крови к участкам мозга, ответственным за мышление.

Но при этом у воздействия никотина есть ряд негативных эффектов, сказывающихся при употреблении в детском и подростковом возрастах. По этическим причинам ученые не могли проводить испытания на детях, но опыты с животными показали, что раннее начало употребления никотина может привести к тому, что подопытный во взрослом возрасте становится более импульсивным и испытывает проблемы с концентрацией.

Также журналисты отмечают, что из-за связи никотина с выделением дофамина вещество можно считать вызывающим привыкание. Они сравнивают положительные и негативные эффекты от его употребления с алкоголем и кофеином, которые наносят вред развивающемуся мозгу, но оказывают положительное влияние на взрослых особей. Однако при разговоре о положительных качествах никотина авторы материала советуют всегда упоминать про вызываемую им зависимость и зачастую небезопасный метод употребления.