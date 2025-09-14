EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые рассказали о влиянии никотина на память человека

2 минуты чтения 18:56 | Обновлено: 18:58

Никотин способен положительно влиять на когнитивные функции человека, улучшать его память и внимательность, а также улучшать состояние людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, пишет The Economist со ссылкой на результаты научных работ.

Журналисты отмечают, что анализ воздействия никотина на организм человека следует отделять от аналогичного влияния табака, который содержит это вещество — в отличие от табака у никотина, как пишет The Economist, никогда не обнаруживалось связи с канцерогенностью.

«Молчи, сынок»
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
Криминал20 минут чтения

При этом употребление никотина в обычной жизни часто связанно именно с процессом курения — получающие никотин таким способом люди утверждают, что делают это для «сохранения концентрации», но на самом деле борются с симптомами «синдрома отмены». Поэтому, как пишут журналисты, ученые стремятся проверить, как на самом деле никотин связан с когнитивными функциями организма человека.

Работа ученых из Национальных институтов здравоохранения США, объединивших данные 41 исследования на эту тему, показала, что доза никотина оказывала значительное положительное воздействие на память и внимание людей по сравнению с участниками эксперимента, которые вместо этого вещества употребляли плацебо.

Другие исследователи заключали, что никотин может обладать и полезными терапевтическими свойствами. Так, в одной из работ, опубликованных по этой теме в 2023 году, утверждалось, что никотин способен улучшать как кратковременную, так и долговременную память людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Опыты, проведенные на мышах в рамках другой работы, показали, что никотин способен положительно влиять на умственные нарушения у мышей с вариантом гена, который у людей отвечает за развитие шизофрении, пишут журналисты.

Самое массовое самоубийство в США
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
Общество24 минуты чтения

Такое воздействие никотина связано с тем, что он является стимулятором. Под его воздействием организм выделяет больше дофамина, глутамата, норадреналина и серотонина, что способствует увеличению бдительности, развитию обучаемости, памяти и регуляции движений. Также свойства никотина увеличивают приток крови к участкам мозга, ответственным за мышление.

Но при этом у воздействия никотина есть ряд негативных эффектов, сказывающихся при употреблении в детском и подростковом возрастах. По этическим причинам ученые не могли проводить испытания на детях, но опыты с животными показали, что раннее начало употребления никотина может привести к тому, что подопытный во взрослом возрасте становится более импульсивным и испытывает проблемы с концентрацией.

Также журналисты отмечают, что из-за связи никотина с выделением дофамина вещество можно считать вызывающим привыкание. Они сравнивают положительные и негативные эффекты от его употребления с алкоголем и кофеином, которые наносят вред развивающемуся мозгу, но оказывают положительное влияние на взрослых особей. Однако при разговоре о положительных качествах никотина авторы материала советуют всегда упоминать про вызываемую им зависимость и зачастую небезопасный метод употребления.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем