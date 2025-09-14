EN
СМИ: Еврокомиссия нашла способ передать Украине замороженные активы России

2 минуты чтения 09:16

Европейская комиссия выдвинула новую идею о том, как направить Украине миллиарды евро замороженных российских активов. Средства планируется заменить на облигации с нулевым купоном, гарантированные странами ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Брюссель уже давно пытается найти решение одной из самых сложных юридических задач со времени начала войны: как в пользу Украины распорядиться замороженными российскими активами. Запад может конфисковать доход от этих активов в виде процентов, но не имеет юридических оснований для изъятия самого капитала.

По словам одного из собеседников издания, Еврокомиссия придумала «юридически креативное» решение и представила его заместителям министров финансов на закрытой встрече в Брюсселе 11 сентября. Комиссия считает, что замена наличных средств на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном позволит избежать обвинений в прямой конфискации российских активов.

Отмечается, что инициатива вызвала «сдержанный энтузиазм», однако ни соглашений, ни обязательств на встрече достигнуто не было. Один из европейских чиновников сообщил, что официальное предложение может быть представлено уже в ближайшее время.

Почти 200 миллиардов евро российских активов были заморожены после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Большая часть этих активов хранится в Euroclear — финансовом учреждении, базирующемся в Брюсселе.

Согласно действующим правилам, все активы с наступившим сроком погашения, которые хранятся в Euroclear, должны переводиться на депозитный счет в Европейском центральном банке (ЕЦБ). Он, в свою очередь, начисляет проценты на эти деньги.

Раньше ЕС использовал проценты от замороженных российских активов, чтобы погашать часть кредита G7 Украине на 45 миллиардов евро, однако он скоро полностью будет выплачен.

Теперь, когда у Украины заканчиваются деньги, Еврокомиссия предложила использовать эти депозиты в ЕЦБ для создания так называемого «репарационного займа». 

Чтобы убедить Euroclear, Еврокомиссия предложила обменять деньги на облигации с нулевым купоном, которые будут гарантированы странами ЕС. Однако на пути реализации плана остается множество препятствий, особенно учитывая, что предоставление национальных гарантий требует единогласного одобрения.

Правительство Бельгии и Euroclear предупреждали, что использование самих активов как залога для займа может вызвать юридические проблемы.

