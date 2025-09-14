СМИ: Россия создала «империю по производству беспилотников»

Российским властям удалось ликвидировать наблюдавшееся в начале войны отставание от Украины в использовании беспилотников на фронте. Кремль мобилизовал государственные и частные ресурсы и создал «империю по производству» беспилотников, пишет The New York Times.

Аналитики считают, что сегодня Россия может производить около 30 тысяч ударных беспилотников в год по образцам из Ирана — к 2026 году страна способна удвоить этот показатель, отмечают журналисты. Это делает Украину уязвимой перед воздушными атаками даже после разработки собственных технологий производства дронов и систем противовоздушной обороны.

«Сначала их было, может быть, несколько сотен в месяц, затем в первом квартале этого года их стало две-три тысячи, а сейчас — пять-шесть тысяч в месяц. Наверняка, все больше таких беспилотников будут преодолевать нашу противовоздушную оборону», — считает военный аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

При этом Россия меняет и тактику использования беспилотников — российская армия начала запускать их на больших высотах, а также задействовать больше ложных целей, которые в таких условиях неотличимы от настоящей угрозы. Российские дроны начали летать над реками и лесами — так они избегают открытые пространства, на которых расположены украинские подразделения ПВО.

Украинские власти заявляют, что в 2025 году они сбивают или подавляют около 88% беспилотников, запущенных Россией — в 2024 году этот показатель составлял около 92%. The New York Times отмечает, что проверить эти данные невозможно. Со ссылкой на военного аналитика польской компании Rochan Consulting Конрада Музыку журналисты пишут, что реальная ситуация может быть хуже. «Я думаю, что они сбивают меньше беспилотников, чем сообщают», — заявил аналитик.