Нежелание Путина прекращать конфликт с Западом объяснили его попыткой удержать власть

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши является «четким сигналом» о том, что Владимир Путин не собирается в ближайшее время прекращать свой конфликт с Западом. Такое мнение озвучили эксперты в разговоре с Politico.

«Путин — президент войны. Он не заинтересован в том, чтобы ее заканчивать. Путин сформировал себе имидж лидера военного времени, а возвращение к роли президента мирного времени было бы равносильно понижению в должности. Какими бы ни были обстоятельства, он не сможет отказаться от этой роли», — заявил старший аналитик лондонского Центра «Новые евразийские стратегии» Николай Петров.

По его словам, после разгрома либеральной оппозиции главную угрозу власти Путина теперь представляет небольшая, но громкая группа националистов. А именно им он пообещал грандиозную победу над Украиной и «коллективным Западом».

«Чего бы ни добился Путин в Украине, противостояние с Западом на этом не закончится. Оно продолжится в разных формах, в том числе и военной», — утверждает Петров.

По мнению основателя аналитического центра Re:Russia Кирилла Рогова, такие действия Путина, как отправка дронов в страну НАТО, являются предупреждением США и европейским лидерам, которые обсуждают гарантии безопасности Киеву в случае заключения мирного соглашения.

«Путин показал, что сегодня он может атаковать страны НАТО, и у них нет готовых систем обороны», — считает Рогов.

Бывший российский дипломат, старший научный сотрудник Центра Карнеги по вопросам России и Евразии Александр Баунов добавил, что Путин также пытается выставить военный альянс «беззубым тигром».

Путину «развязывает руки» и президент США Дональд Трамп. Как отмечает издание, республиканец подает противоречивые сигналы относительно своей приверженности НАТО и уклоняется от соблюдения собственных сроков по введению санкций против Москвы. Такая позиция дает Путину уверенность в том, он сможет уйти от ответственности, пишет Politico.