СМИ назвали условия Трампа для введения «серьезных» санкций против России невыполнимыми

Условия президента США Дональда Трампа об усилении санкций против России, которые он выдвинул странам НАТО, с большей вероятностью не будут выполнены. Об этом пишет The New York Times.

Ранее Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что США готовы ввести «серьезные санкции» против России при условии, что страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.

«Я готов “действовать”, когда будете готовы вы. Просто скажите — когда?» — написал Трамп. В частности, по его словам, существенную роль в прекращении войны в Украине могут сыграть пошлины на товары из Китая в размере 50-100%.

Газета пишет, что американский президент и его советники прекрасно понимают, что эти условия являются невыполнимыми. The New York Times также обратила внимание, что крупнейшими покупателями российской нефти являются как минимум две страны НАТО — Венгрия и Турция, которые вряд ли так легко откажутся от закупок.

Отмечается, что, несмотря на сокращение объемов импорта российской нефти, остальные европейские государства по-прежнему во многом зависят от поставок российского природного газа. При этом сам американский лидер, как подчеркивает The New York Times, неоднократно угрожал принять жесткие меры против Москвы, но каждый раз находил причины уклониться от выполнения собственных обещаний.

По словам собеседников Axios, выдвинув НАТО новые условия, президент США просто решил «переложить на Европу ответственность за давление на Путина». При этом, как сообщают источники, за закрытыми дверями республиканец признается доверенным лицам, что «неправильно оценил» намерения Путина относительно мирного урегулирования.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, имя которого не раскрывается, Трамп и его команда испытывают разочарование из-за неспособности положить конец войне в Украине.