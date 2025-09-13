EN
Второклассники из российской школы провели «День без алкоголя»

2 минуты чтения 01:13 13 сентября

Детская школа искусств города Верхотурье в Свердловской области провела 11 сентября День трезвости для учащихся второго класса, сообщает «Екатеринбург онлайн». Организатор этой акции сказала «Подъему», что уже пожалела о проведении мероприятия из-за резонанса в соцсетях, отметив, что с детьми общались корректно и в присутствии родителя одного из них.

«Преподаватель провела беседу во втором классе на тему профилактики алкоголизма и последствий злоупотребления алкогольных напитков. Ребята сделали памятки и раздали их прохожим в Сквере искусств с лозунгом „Будь трезвым“», — цитирует «Екатеринбург онлайн» публикацию ДШИ. В соцсетях и на сайте учреждения эта запись сейчас недоступна.

Фото: МБУ ДО «Верхотурская ДШИ» / «Екатеринбург онлайн»

В школе объяснили «Подъему», что провели беседу о вреде алкоголя с 9-10 летними детьми в день всероссийской акции, потому что старшеклассники тогда отправились на областной конкурс в город Новая Ляля.

«Этот класс у нас на отделении был единственным, с кем можно было провести акцию. Мы каждый год проводим беседы. Но с таким возрастом в первый раз вышло. Мы сделали больше акцента на спорт, что мы выбираем здоровый образ жизни», — сказал собеседник издания.

Представитель учреждения подчеркнул, что беседа проводилась «на естественном детском языке» во время перерыва между занятиями, при этом в разговоре участвовал один из родителей. По его словам, с детьми обсудили, что человек может находиться в состоянии алкогольного опьянения, и они поняли, что пьяный человек — это тот, кто употребил алкогольный напиток.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

«Они поняли, так как там не было взрослой терминологии и углубления в нюансы о пьяных людях, конечно, мы об этом не говорили, просто мы сказали, кто такие пьяные люди, и что мы лучше будем выбирать спорт, быть трезвым и вести здоровый образ жизни», — объяснили в школе.

Также в ходе акции дети раздали жителям Верхотурья листовки в честь Дня без алкоголя с призывами отказаться от употребления спиртных напитков.

