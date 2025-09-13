Дроны в Польше назвали тактикой «нарезки салями» для проверки Путиным Запада

Прилет российских беспилотников в воздушное пространство Польши — это часть стратегии «нарезки салями», направленной на проверку решимости Запада. Об этом пишет телеканал CNBC со ссылкой на партнера консалтинговой компании по управлению рисками PRISM Strategic Intelligence Бенджамина Годвина.

«Нарезка салями» — это тактика, суть которой заключается в поэтапном достижении стратегических целей небольшими шагами, чтобы не спровоцировать серьезного ответного удара. В геополитике ее используют для проверки границ допустимого.

Телеканал отмечает, что Владимир Путин неоднократно прибегал к этой тактике, чтобы «прощупать оборонительный потенциал НАТО».

«Мы уже наблюдали вторжения, например, в воздушное пространство Эстонии и Польши. Мы видели электронную войну по всей Европе. Таким образом, Россия способна эскалировать ситуацию, как мы говорим в Великобритании, методом “нарезки салями”, а НАТО, как показала практика, пока не способна эффективно реагировать, чтобы остановить эти действия», — заявил Годвин.

В ночь на 10 сентября около 23 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши, еще два проникли на территорию Литвы. В ответ страны НАТО приняли меры по укреплению обороны на восточном фланге Европы, заговорили о возможных новых экономических санкциях и созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН, запланированное на пятницу.

Однако аналитики считают, что только жесткий политический и военный ответ сможет сдержать действия Путина. В частности, Годвин призвал НАТО пересмотреть свою оборонительную стратегию и обновить тип вооружений, размещенных на восточном фланге.

Внештатный старший научный сотрудник Центра Евразии Атлантического совета Оксана Нечипоренко, в свою очередь, предупредила: чем мягче реакция Запада на нарушение Россией воздушного пространства Польши, тем сильнее будет следующий удар. По ее словам, Путин «просто тестирует “стратегию нарезки салями”» , совершая провокационные действия и наблюдая за реакцией мирового сообщества. Если ее нет, он «продвигается дальше», добавила Нечипоренко.



