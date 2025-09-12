EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Эксперт назвала способы заставить детей слушаться

2 минуты чтения 20:30

Психиатр Сью Варма, почетный член Американской психиатрической ассоциации с более чем 20-летним опытом, рассказала в своей колонке для Make it о способах, которые помогут заставить детей слушаться с первого раза.

Варма отметила, что многие родители сталкиваются с ситуацией, когда им приходится повышать голос на детей, чтобы заставить их что-то сделать. Эксперт поделилась методами, которыми она пользуется сама как в своей профессиональной деятельности, так и дома.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Первый способ она назвала «методом XYZ». Это особый сценарий диалога с ребенком по формуле «В ситуации X, когда ты сделал Y, я почувствовал Z». По словам Вармы, этот способ нацелен на поведение, а не на человека, и избегает категоричных высказываний вроде «Ты никогда не помогаешь!», которые часто приводят к защитной реакции со стороны ребенка. 

«Четко описывая ситуацию, действие и последствия, вы делаете обратную связь конкретной и облегчаете ребенку принятие решений», — отметила эксперт.

Далее Варма рассказала о технике «сэндвича», которая подразумевает начать разговор с ребенком с похвалы, затем добавить замечание и завершить его поощрением и поддержкой.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

«Я заметил, сколько усилий ты вкладываешь в занятия. Планирование заранее может помочь еще больше. Ты можешь гордиться. Так держать!» — привела пример такого диалога эксперт. По ее словам, такая форма взаимодействия позволяет детям не чувствовать себя подвергающимися критике и показывает безусловную любовь родителей к ним.

Также Варма рекомендует использовать юмор и говорить на языке детей, в том числе на сленге. Помимо этого, эксперт советует привлечь детей к созданию тех или иных правил, будь то план каникул, график домашних дел или сна. В этом случае, отмечает Варма, дети будут брать на себя ответственность за договоренности, а не находиться в подчинении.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram