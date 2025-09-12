Эксперт назвала способы заставить детей слушаться

Психиатр Сью Варма, почетный член Американской психиатрической ассоциации с более чем 20-летним опытом, рассказала в своей колонке для Make it о способах, которые помогут заставить детей слушаться с первого раза.

Варма отметила, что многие родители сталкиваются с ситуацией, когда им приходится повышать голос на детей, чтобы заставить их что-то сделать. Эксперт поделилась методами, которыми она пользуется сама как в своей профессиональной деятельности, так и дома.

Первый способ она назвала «методом XYZ». Это особый сценарий диалога с ребенком по формуле «В ситуации X, когда ты сделал Y, я почувствовал Z». По словам Вармы, этот способ нацелен на поведение, а не на человека, и избегает категоричных высказываний вроде «Ты никогда не помогаешь!», которые часто приводят к защитной реакции со стороны ребенка.

«Четко описывая ситуацию, действие и последствия, вы делаете обратную связь конкретной и облегчаете ребенку принятие решений», — отметила эксперт.

Далее Варма рассказала о технике «сэндвича», которая подразумевает начать разговор с ребенком с похвалы, затем добавить замечание и завершить его поощрением и поддержкой.

«Я заметил, сколько усилий ты вкладываешь в занятия. Планирование заранее может помочь еще больше. Ты можешь гордиться. Так держать!» — привела пример такого диалога эксперт. По ее словам, такая форма взаимодействия позволяет детям не чувствовать себя подвергающимися критике и показывает безусловную любовь родителей к ним.

Также Варма рекомендует использовать юмор и говорить на языке детей, в том числе на сленге. Помимо этого, эксперт советует привлечь детей к созданию тех или иных правил, будь то план каникул, график домашних дел или сна. В этом случае, отмечает Варма, дети будут брать на себя ответственность за договоренности, а не находиться в подчинении.