СМИ: военнообязанным начали запрещать выезд за границу

В России зафиксирован первый случай, когда гражданину не позволили покинуть страну из-за запрета, внесенного в электронный реестр воинского учета. Об этом сообщил «Пограничный контроль».

По данным телеграм-канала, инцидент произошел 11 сентября в аэропорту Шереметьево. 28-летний мужчина, который ранее уклонялся от военной службы и не получал повесток, 8 сентября получил электронное уведомление о необходимости пройти медицинскую комиссию в октябре. В его личном кабинете на сайте электронных повесток сразу отобразился запрет на выезд из страны. Несмотря на это, он решил рискнуть и отправиться в отпуск за границу, так как поездка была запланирована еще в мае.

Сообщается, что на паспортном контроле его развернули и отвели к офицерам. Те провели разъяснительную беседу и подтвердили, что запрет отражается в базе. По их словам, запрет может снять только военкомат, к которому он приписан, причем при личной явке. Сотрудники пограничной службы также уточнили, что это первый случай применения нового механизма в их практике.

Как пишет The Moscow Times, активное наполнение электронного реестра воинского учета началось летом. Военкоматы рассылали военнообязанным уведомления с предложением авторизоваться и проверить личные данные. Правозащитники отмечали, что это подготовка к полноценному запуску системы перед осенним призывом 2025 года.

По данным проекта «Идите лесом!», в августе электронные повестки начали рассылать через портал «Госуслуги» и по SMS. В уведомлениях указываются дата явки, запрет на выезд и возможные ограничения для уклонистов: запрет на регистрацию бизнеса и получение загранпаспорта, невозможность оформить сделки с недвижимостью, кредиты или статус самозанятого. За неявку также предусмотрен административный штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Создать единый цифровой реестр военнообязанных Владимир Путин поручил после мобилизации осенью 2022 года, когда, по оценкам разных источников, Россию покинули сотни тысяч человек. Весной 2023 года он подписал закон, приравнивающий электронные повестки к бумажным и закрепляющий новые меры против тех, кто уклоняется от службы.