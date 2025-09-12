EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: военнообязанным начали запрещать выезд за границу

2 минуты чтения 13:57 | Обновлено: 14:13

В России зафиксирован первый случай, когда гражданину не позволили покинуть страну из-за запрета, внесенного в электронный реестр воинского учета. Об этом сообщил «Пограничный контроль».

По данным телеграм-канала, инцидент произошел 11 сентября в аэропорту Шереметьево. 28-летний мужчина, который ранее уклонялся от военной службы и не получал повесток, 8 сентября получил электронное уведомление о необходимости пройти медицинскую комиссию в октябре. В его личном кабинете на сайте электронных повесток сразу отобразился запрет на выезд из страны. Несмотря на это, он решил рискнуть и отправиться в отпуск за границу, так как поездка была запланирована еще в мае.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Сообщается, что на паспортном контроле его развернули и отвели к офицерам. Те провели разъяснительную беседу и подтвердили, что запрет отражается в базе. По их словам, запрет может снять только военкомат, к которому он приписан, причем при личной явке. Сотрудники пограничной службы также уточнили, что это первый случай применения нового механизма в их практике.

Как пишет The Moscow Times, активное наполнение электронного реестра воинского учета началось летом. Военкоматы рассылали военнообязанным уведомления с предложением авторизоваться и проверить личные данные. Правозащитники отмечали, что это подготовка к полноценному запуску системы перед осенним призывом 2025 года.

По данным проекта «Идите лесом!», в августе электронные повестки начали рассылать через портал «Госуслуги» и по SMS. В уведомлениях указываются дата явки, запрет на выезд и возможные ограничения для уклонистов: запрет на регистрацию бизнеса и получение загранпаспорта, невозможность оформить сделки с недвижимостью, кредиты или статус самозанятого. За неявку также предусмотрен административный штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Создать единый цифровой реестр военнообязанных Владимир Путин поручил после мобилизации осенью 2022 года, когда, по оценкам разных источников, Россию покинули сотни тысяч человек. Весной 2023 года он подписал закон, приравнивающий электронные повестки к бумажным и закрепляющий новые меры против тех, кто уклоняется от службы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram