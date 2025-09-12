EN
Украина нанесла удар по ключевому нефтяному объекту России на Балтике

12 сентября

В ночь на 12 сентября украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Целью стал порт Приморск — главный российский терминал по перевалке нефти и нефтепродуктов на Балтике. Это одна из самых масштабных атак на территорию России с начала войны, отмечает агентство Bloomberg.

Минобороны России утверждает, что системы ПВО сбили в общей сложности 221 украинский дрон, из них более 30 — над Ленинградской областью и девять — в районе Москвы. Однако часть беспилотников достигла цели: в порту Приморск загорелось пришвартованное судно, а также насосная станция.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что возгорание на корабле было оперативно ликвидировано силами пожарных, и угрозы его затопления или разлива нефтепродуктов нет. Позднее он уточнил, что ликвидирован также пожар на насосной станции.

Приморск — ключевой экспортный узел России в Балтийском море, та как через него проходят поставки нефти, дизельного топлива, а также угля, удобрений, зерна и других грузов. В августе порт отгружал около 1,15 миллиона баррелей нефти и 330 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки. 

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

Bloomberg отмечает, что удары по Приморску — это знаковое событие, так как до этого украинские дроны поражали в основном нефтеперерабатывающие заводы на юге России и в Поволжье, а также объекты на нефтепроводе «Дружба». Удар по Приморску — это атака принципиально другого уровня, подчеркивает агентство.

Украина атакует российскую нефтяную инфраструктуру с целью снижения экспортных доходов России и сокращения снабжения российский войск. Однако у некоторых европейских стран, прежде всего, Венгрии и Словакии такой подход не находит одобрения. Власти этих европейских стран считают, что Украина таким образом подрывает их энергетическую безопасность, а эффект для России от украинских атак — минимален.

