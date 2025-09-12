Богатейшие страны ЕС провели секретную встречу в Вене

В столице Австрии Вене прошла секретная встреча высших должностных лиц богатейших стран ЕС, включая Францию, Германию и страны Северной Европы, целью которой стала выработка общей стратегии по вопросу формирования следующего семилетнего бюджета ЕС. Об этом пишет американское издание Politico.

Таким образом богатые страны Европы хотят сформировать блок для противостояния в переговорах с такими странами, как Польша, Испания и Италия, которые выступают за увеличение расходов, особенно на сельское хозяйство и финансирование более бедных регионов.

Издание отмечает, что официальные переговоры по бюджету только начались, однако закулисная подготовка двух лагерей идет полным ходом. Впрочем, так происходит при принятии каждого европейского бюджета — страны со схожими интересами объединяются для разработки общих линий атаки, проводят совместные заседания с

Комиссией и распределяют практические задачи, такие как тестирование формул распределения денег, поясняет Politico.

Конечная цель, пишет издание, — перехитрить лагерь соперников, выиграть переговоры и направить гигантский бюджет ЕС ближе к своим приоритетам.

«С футбольной точки зрения, это стандартная ситуация. Это нормально», — заявил депутат Европарламента от Польши Януш Левандовски, занимавший пост комиссара ЕС по бюджету с 2010 по 2014 год.

Как правило 27 стран ЕС делятся на два больших блока. С одной стороны, находятся состоятельные «чистые плательщики» — от Швеции до Франции, — это члены ЕС, которые вносят в бюджет блока больше, чем получают из него, и традиционно выступают за снижение расходов.

Конкурирующий лагерь, известный как «Друзья сплоченности», представляет собой широкий альянс стран Южной и Восточной Европы, включая Италию, Испанию и Польшу. Экономики этих стран развиты меньше, чем их северных соседей, и поэтому они обычно выступают за увеличение бюджета, особенно когда речь идет о субсидиях для поддержки беднейших членов блока.