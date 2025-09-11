Впервые за три года в России зафиксировано падение цен

В августе в России снизились цены на ряд продуктов, в основном на фрукты и овощи, а также в сегменте непродовольственных товаров. Впервые за три года Росстат зафиксировал в стране дефляцию.

Больше всего в августе подешевели картофель (-30%), столовая свекла (-26%), а также капуста и морковь (-25%). Цены также снизились на репчатый лук (-22,3%), помидоры (-21,3%), виноград (-14,8%), перец сладкий (-7,3%), бананы (-7,2%), лимоны (-6,3%), яблоки (-5,3%), груши (-4,7%), чеснок (-3,3%), грибы свежие (-2,1%). В сфере услуг сильнее всего снизились на проезд в плацкартных вагонах (-26–27%).

Цены на куриные яйца с начала года упали на 30%. По данным Росстата, десяток яиц в России стоит 82,5 рубля, но можно найти и дешевле, например, в «Пятерочке» упаковка яиц продается за 35 рублей. «Такие цены на яйца были в России примерно 15 лет назад», — подчеркивает журналистка Фарида Рустамова.

В то же время огурцы в августе по сравнению с июлем подорожали на 12,8%, зелень на 0,8%, а апельсины и ягоды замороженные прибавили в цене 0,4%. При этом стоимость свинины, мороженых кальмаров, кофе и мясного фарша выросла от 1,3% до 2%.

Если сравнивать с началом этого года, то мясо и рыба дорожают быстрее инфляции. Так, цены на говядину с января выросли более чем на 10% (656 рублей за килограмм) Свинина – на 8,7%, (398 рублей), а замороженная рыба – на 14,9% (324 рубля).

В свою очередь, лекарства, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим препаратам, незначительно прибавили в цене — в среднем 0,4%.

В целом инфляция в стране замедлилась. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова рассказала «Ведомостям», что ожидает инфляцию на уровне 6% на конец года в базовом сценарии. При этом, по ее словам, если цены продолжат снижаться, то прогноз может быть пересмотрен до уровней ниже базовых. Для сравнения в Минэкономразвития считают, что она составит 7,6%, а в Центробанке озвучили диапазон 6–7%.