Ученые нашли связь между временем употребления кофе и его влиянием на здоровье

Смертность среди любителей кофе, которые пьют его по утрам, ниже, чем среди тех, кто не пьет его совсем или делает это во второй половине дня. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные свежих научных исследований.

Так, оценкой связи времени употребления кофе и смертности занялись ученые кафедры эпидемиологии Тулейнского университета в американском штате Луизиана. В общей сложности в исследовании, занявшем около десяти лет, приняли участие более 40 тысяч человек.

36% из них пьют кофе по утрам, тогда как 14% употребляют этот напиток в течение всего дня. В течение девяти лет среди было зарегистрировано в общей сложности 4295 смертей, из них 1268 — от сердечно-сосудистых заболеваний и 934 – от рака. В итоге авторы работы пришли к выводу, что употребление кофе утром связано с более низким риском смертности от всех причин (с коэффициентом риска 0,84) и сердечно-сосудистой смертности (0,69) по сравнению с теми, кто не пьет кофе или пьет его во второй половине дня.

При этом издание отмечает, что, согласно научным данным, умеренное потребление кофе снижает риск развития диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Основной ингредиент кофе — кофеин — оказывает быстрое и положительное воздействие на мозг. Благодаря этому веществу повышаются внимательность и концентрация, а также улучшаются настроение и самочувствие. Также известно, что кофе может риск развития депрессии, болезней Паркинсона и Альцгеймера.