Общество

Ученые рассказали о «темной ДНК» танцующих пауков

2 минуты чтения 15:42

Британские ученые рассказали, что у «танцующих пауков», которых также называют пауками-павлинами из-за яркого окраса, насчитывается более 100 видов, тогда как у большинства других животных — в среднем от пяти до 10 видов. Ученые объяснили это «темной ДНК» пауков, сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, ученые изучают эту «загадочную» часть генетического кода пауков, которая, вероятно, позволяет им быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды, что, в свою очередь, приводит к образованию большого количества новых видов.

«Нас интересует, как пауки эволюционировали, чтобы стать настолько разнообразными. Когда вы выходите на улицу, вы видите огромное разнообразие видов растений и животных. Пауки-павлины представляют собой крайний случай этого разнообразия. Изучая их, мы можем понять, какие процессы в целом приводят к разнообразию», — рассказал Джона Уокер из Института Сенгера.

Би-би-си отмечает, что пауки-павлины встречаются по всей Австралии, а их размеры сопоставимы с головкой булавки. Они демонстрируют свой яркий окрас во время брачного танца. Ученые подчеркнули, что танцевальные движения пауков и издаваемые ими в этот момент звуки тоже отличаются разнообразием.

Уокер рассказал, что он работал в составе международной команды над сбором и классификацией всех видов танцующих пауков. Исследователи собирали данные о поведении, передвижениях и звуках каждого вида. Последним этапом работы стало сопоставление всей этой информации с ДНК.

Сейчас исследование еще не завершено. Би-би-си отмечает, что ДНК состоит из длинной цепочки молекул, и некоторые ее участки определяют, например, рост и цвет глаз человека. Эти участки называют генами. Однако большая часть участков ДНК не является генами, и никто точно не знает, что они делают. По словам ученых, у пауков-павлинов в три раза больше «темной» ДНК, чем у человека.

