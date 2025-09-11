Депутат назвал женщин-водителей «телками с опилками в голове» и попросил спасти его от феминисток

Депутат парламента Республики Северная Осетия Сослан Дидаров в своих соцсетях пожаловался на опасных женщин-водителей, назвав их «силиконовым телкам с опилками в голове». Об этом телеграм-каналу «Осторожно, новости» рассказали жители Владикавказа.

Судя по опубликованным скриншотам поста Дидарова, он был возмущен сложным дорожным трафиком Владикавказа. Депутат написал, что по городу «стало невозможно передвигаться без нервоза и бесконечного маневрирования», а также добавил, что ему приходится нарушать правила, чтобы «нивелировать опасность» (орфография автора сохранена).

«Покупаете права своим женам, дочерям, силиконовым телкам с опилками в голове, пожалуйста, заставьте их выучить хотя бы основные правила дорожного движения и основные знаки, регулирующие движение. Или у вас у самих мозгов не хватает, чтобы понять, что они представляют опасность не только для себя, но и для окружающих!?», — также говорилось в посте Дидарова. При этом он добавил, что «мужского пола это тоже касается».

Позже депутат заявил, что написал этот пост «на эмоциях» после того, как за 10 минут в него «два раза чуть девушки на ровном месте не влетели». При этом внизу этого поста Дидаров поставил хештег #феминисткиатаковалиспасите.

Вероятно он имел в виду женщин, которые начали отвечать на его сексистский пост. «Осторожно, новости» опубликовали скриншот одного такого диалога Дидарова с подписчицей. В коротком сообщении девушка назвала депутата «пустословом, который кроме своей графомании ни на что не способен».

В ответ Дидаров написал, что она «не совсем нормальная» и заблокировал. Телеграм-каналу он заявил, что перед блокировкой «попытался корректно донести свою позицию» до девушки.

После того как о гневном посте Дидарова написали многие СМИ и телеграм-каналы, он записал видео, в котором назвал интерес журналистов к этой теме удивительным и попытался донести свою позицию.

«Женщин и девушек я назвал как и полагается, кем они и являются — женами, дочерьми и так далее, а силиконовых телок с опилками в голове я назвал силиконовыми телками с опилками в голове. Секрет, что эта категория тоже среди женского пола присутствует? Или в чем проблема, я не понимаю», — сказал депутат, добавив, что мужчин он также может причислить к множеству «не самых приятных» категорий.

Дидаров не стал извиняться за сексисткие высказывания, напротив он подчеркнул, что «назвал своими именами тех, кто это заслужил». Сразу после он добавил, что «совсем не об этом» хотел высказаться и перечислил случаи из жизни, когда он вставал на защиту женщин, а один раз из-за этого даже «получил проблемы».