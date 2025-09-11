EN
Экономика

СМИ: российские компании приготовились к сокращению штата этой осенью

11:35

12% российских компаний рассказали, что этой осенью они планируют сокращать своих сотрудников. В прошлом году такие планы были только у 8% компаний, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Как пишет издание, также сократилось число компаний, готовых брать на работу новых сотрудников. Если перед началом этого года к найму были готовы более половины предприятий, то сейчас их доля составляет 25%. При этом большая часть компаний заявила о намерении оставить текущую численность штата.

Отмечается, что наибольшие сокращения ждут работников строительной отрасли из-за снижения спроса на жилье. На эту тенденцию, как пишут «Известия», повлияла дорогая ипотека. Также под угрозой увольнения могут оказаться сотрудники консалтинговых компаний и организаций, предоставляющих B2B-услуги, которые начали терять заказы.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

«Наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли: нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал. Компании предпочитают удерживать опытных универсалов», — считает заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков добавил, что потерять работу рискуют и те, кто выполняет рутинные задачи и трудится на сезонных работах. Также остаться без работы могут люди, на чьих должностях вводятся автоматизированные процессы, например, сотрудники, отвечающие за документооборот.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Среди компаний, которые наоборот готовы нанимать сотрудников, оказались предприятия в отрасли импортозамещения и промышленного производства, которые работают с госзаказами, а также компании в военно-промышленной области, фармацевтике и кибербезопасности. Кабаков отметил, что сейчас в России не хватает работников в IT, логистике, медицине, образовании и производстве, ориентированном на внутренний рынок. Кроме того, выросло число открытых вакансий для кузнецов, поваров-кассиров, сборщиков мебели и сельскохозяйственных рабочих.

