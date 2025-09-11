СМИ: российские компании приготовились к сокращению штата этой осенью

12% российских компаний рассказали, что этой осенью они планируют сокращать своих сотрудников. В прошлом году такие планы были только у 8% компаний, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Как пишет издание, также сократилось число компаний, готовых брать на работу новых сотрудников. Если перед началом этого года к найму были готовы более половины предприятий, то сейчас их доля составляет 25%. При этом большая часть компаний заявила о намерении оставить текущую численность штата.

Отмечается, что наибольшие сокращения ждут работников строительной отрасли из-за снижения спроса на жилье. На эту тенденцию, как пишут «Известия», повлияла дорогая ипотека. Также под угрозой увольнения могут оказаться сотрудники консалтинговых компаний и организаций, предоставляющих B2B-услуги, которые начали терять заказы.

«Наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли: нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал. Компании предпочитают удерживать опытных универсалов», — считает заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков добавил, что потерять работу рискуют и те, кто выполняет рутинные задачи и трудится на сезонных работах. Также остаться без работы могут люди, на чьих должностях вводятся автоматизированные процессы, например, сотрудники, отвечающие за документооборот.

Среди компаний, которые наоборот готовы нанимать сотрудников, оказались предприятия в отрасли импортозамещения и промышленного производства, которые работают с госзаказами, а также компании в военно-промышленной области, фармацевтике и кибербезопасности. Кабаков отметил, что сейчас в России не хватает работников в IT, логистике, медицине, образовании и производстве, ориентированном на внутренний рынок. Кроме того, выросло число открытых вакансий для кузнецов, поваров-кассиров, сборщиков мебели и сельскохозяйственных рабочих.

