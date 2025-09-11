Работу российских чиновников упростил искусственный интеллект

Правительство России подключило искусственный интеллект к системе управления национальными проектами. Теперь автоматизированная платформа «Управление» в режиме реального времени анализирует тысячи показателей госпрограмм, сопоставляя их с национальными целями развития. По замыслу властей, это позволит быстрее выявлять риски срыва планов и разумнее использовать бюджет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, в нацпроектах сегодня 123 цели и примерно 4 тысячи мероприятий. Проверка всех связей между ними вручную заняла бы несколько лет и потребовала привлечения большого числа специалистов. Теперь ИИ выполняет ту же задачу за один день. Система уже нашла более восьми тысяч новых связей, которые проходят проверку. При этом специалисты могут отклонить выводы машины, так что окончательное решение остается за человеком, подчеркивают чиновники.

По словам собеседников газеты, ИИ помогает выявлять неочевидные зависимости. Так, например, выяснилось, что создание беспилотников влияет на продуктивность работы агропромышленного комплекса. Подобные находки позволяют выстраивать более точные планы и заранее прогнозировать риски, если один из проектов задерживается или пересматривается. По данным правительства, точность прогноза исполнения задач превышает 96%.

По информации «Коммерсанта», используемые в госуправлении модели ИИ разработаны российскими IT-компаниями и размещены в закрытом сегменте госинформационных систем, без доступа к интернету. Для их работы задействованы мощности Федерального казначейства.

Журналисты отмечают, что внедрение ИИ продолжает курс премьера Михаила Мишустина на цифровизацию управления. Ранее цифровые решения помогли увеличить собираемость налогов и объединить бюджетные средства в единую систему казначейских платежей, что позволило оперативно управлять триллионами рублей резерва. Теперь власти рассчитывают, что ИИ поможет еще эффективнее распределять ресурсы и ускорит принятие управленческих решений, что особенно важно в условиях сокращения сырьевых доходов бюджета, говорится в публикации.