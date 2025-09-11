EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Работу российских чиновников упростил искусственный интеллект

2 минуты чтения 13:57 | Обновлено: 14:04

Правительство России подключило искусственный интеллект к системе управления национальными проектами. Теперь автоматизированная платформа «Управление» в режиме реального времени анализирует тысячи показателей госпрограмм, сопоставляя их с национальными целями развития. По замыслу властей, это позволит быстрее выявлять риски срыва планов и разумнее использовать бюджет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, в нацпроектах сегодня 123 цели и примерно 4 тысячи мероприятий. Проверка всех связей между ними вручную заняла бы несколько лет и потребовала привлечения большого числа специалистов. Теперь ИИ выполняет ту же задачу за один день. Система уже нашла более восьми тысяч новых связей, которые проходят проверку. При этом специалисты могут отклонить выводы машины, так что окончательное решение остается за человеком, подчеркивают чиновники.

ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
Общество9 минут чтения

По словам собеседников газеты, ИИ помогает выявлять неочевидные зависимости. Так, например, выяснилось, что создание беспилотников влияет на продуктивность работы агропромышленного комплекса. Подобные находки позволяют выстраивать более точные планы и заранее прогнозировать риски, если один из проектов задерживается или пересматривается. По данным правительства, точность прогноза исполнения задач превышает 96%.

По информации  «Коммерсанта», используемые в госуправлении модели ИИ разработаны российскими IT-компаниями и размещены в закрытом сегменте госинформационных систем, без доступа к интернету. Для их работы задействованы мощности Федерального казначейства.

Журналисты отмечают, что внедрение ИИ продолжает курс премьера Михаила Мишустина на цифровизацию управления. Ранее цифровые решения помогли увеличить собираемость налогов и объединить бюджетные средства в единую систему казначейских платежей, что позволило оперативно управлять триллионами рублей резерва. Теперь власти рассчитывают, что ИИ поможет еще эффективнее распределять ресурсы и ускорит принятие управленческих решений, что особенно важно в условиях сокращения сырьевых доходов бюджета, говорится в публикации.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 