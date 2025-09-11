Эксперт дал советы по «правильному» применению прокрастинации

Социолог и исследователь счастья Артур Брукс рассказал о способах извлечения пользы из откладывания дел на потом «правильным» образом. Об этом сообщает Make it.

«Прокрастинация имеет дурную репутацию. И действительно, откладывание необходимых, рутинных дел приводит к накоплению работы и почти всегда пагубно сказывается на вашем благополучии», — пишет Брукс в своей недавно вышедшей книге «Архивы счастья : взгляд на работу и жизнь».

При этом он отмечает, что «при стратегическом применении в сочетании с определенными творческими задачами» прокрастинация может оказаться полезной. Брукс объяснил, что прокрастинацию можно рассматривать по-разному: как лень или как «ожидание подходящего момента». Эксперт дал пять советов о том, как правильно использовать это состояние.

Для начала он социолог рекомендует оценить ситуацию и понять, действительно ли человек страдает хронической прокрастинацией, которая вызывает чувство потери контроля или недовольство. Периодическая прокрастинация с умыслом может быть полезна, но постоянное откладывание дел — нет, подчеркнул Брукс.

Далее он советует развивать практики, которые помогут чувствовать себя более сосредоточенными даже хроническим прокрастинаторам. Он рекомендует меньше отвлекаться во время работы над задачей или полностью погружаться в текущий проект.

Кроме того, Брукс предлагает разработать стратегию для целенаправленного использования прокрастинации. Этот пункт он объяснил на примере написания статьи: социолог рассказал, что он всегда выжидает день после того, как придумал очередную тему для материала. «Я не откладываю ее на неделю — достаточно дня или двух», — подчеркнул Брукс.

Также он посоветовал не использовать прокрастинацию для думскроллинга, поскольку это может привести к еще большей прокрастинации. Вместо этого эксперт рекомендует отложить телефон и прогуляться для стимуляции креативности. Кроме того, Брукс считает, что нужно «оставлять проекты в определенном состоянии незавершенности, чтобы их было легко продолжить».

В завершении эксперт добавил, что для выполнения рутинной работы по дому можно нанимать специальных работников при наличии такой возможности. Брукс отметил, что прокрастинация «на самом деле подсказывает, как стать счастливее».