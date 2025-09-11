EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Эксперт дал советы по «правильному» применению прокрастинации

2 минуты чтения 00:48 11 сентября

Социолог и исследователь счастья Артур Брукс рассказал о способах извлечения пользы из откладывания дел на потом «правильным» образом. Об этом сообщает Make it.

«Прокрастинация имеет дурную репутацию. И действительно, откладывание необходимых, рутинных дел приводит к накоплению работы и почти всегда пагубно сказывается на вашем благополучии», — пишет Брукс в своей недавно вышедшей книге «Архивы счастья : взгляд на работу и жизнь».

При этом он отмечает, что «при стратегическом применении в сочетании с определенными творческими задачами» прокрастинация может оказаться полезной. Брукс объяснил, что прокрастинацию можно рассматривать по-разному: как лень или как «ожидание подходящего момента». Эксперт дал пять советов о том, как правильно использовать это состояние.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

Для начала он социолог рекомендует оценить ситуацию и понять, действительно ли человек страдает хронической прокрастинацией, которая вызывает чувство потери контроля или недовольство. Периодическая прокрастинация с умыслом может быть полезна, но постоянное откладывание дел — нет, подчеркнул Брукс.

Далее он советует развивать практики, которые помогут чувствовать себя более сосредоточенными даже хроническим прокрастинаторам. Он рекомендует меньше отвлекаться во время работы над задачей или полностью погружаться в текущий проект.

Кроме того, Брукс предлагает разработать стратегию для целенаправленного использования прокрастинации. Этот пункт он объяснил на примере написания статьи: социолог рассказал, что он всегда выжидает день после того, как придумал очередную тему для материала. «Я не откладываю ее на неделю — достаточно дня или двух», — подчеркнул Брукс.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Также он посоветовал не использовать прокрастинацию для думскроллинга, поскольку это может привести к еще большей прокрастинации. Вместо этого эксперт рекомендует отложить телефон и прогуляться для стимуляции креативности. Кроме того, Брукс считает, что нужно «оставлять проекты в определенном состоянии незавершенности, чтобы их было легко продолжить».

В завершении эксперт добавил, что для выполнения рутинной работы по дому можно нанимать специальных работников при наличии такой возможности. Брукс отметил, что прокрастинация «на самом деле подсказывает, как стать счастливее».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 