Названы «случайные» пассивно-агрессивные фразы из электронных писем

Автор книги Managing Up и бизнес-коуч Мелоди Уайлдинг написала колонку для Make it, в которой рассказала о пассивно-агрессивных фразах, которые люди неосознанно используют в письмах начальству, коллегам или клиентам и которые могут поставить их в неловкое положение.

Уайлдинг отметила, что переписка по почте лишает адресата контекста — человек не слышит тон собеседника, не видит его выражение лица и не может считать язык тела. Из-за этого даже вежливые на первый взгляд фразы могут восприниматься как раздражение и агрессия и тем самым подорвать доверие окружающих.

Эксперт назвала пять таких фраз, первая из которых — «возвращаясь к этому вопросу». Уайлдинг пишет, что ее можно интерпретировать как претензию, почему собеседник до сих пор не ответил. «Даже если вы стараетесь скрыть это под дружелюбным тоном, другой человек может почувствовать себя обиженным или виноватым за то, что не ответил раньше на то, что, по вашим словам, должно было быть простой задачей», — отметила коуч. Она посоветовала четко формулировать свой запрос и сроки выполнения.

Следующая фраза — «как я писал в моем последнем письме», которая, по мнению Уайлдинг, эквивалентна выражению досады, что автору сообщения приходится заново повторять то, что он уже писал. Это выражение могут воспринять как упрек и намек на некомпетентность.

Еще одна фраза — «ставлю в копию» с упоминанием имени. Эксперт называет ее «едва завуалированным способом обострить ситуацию». В этом случае автор письма переходит от сотрудничества к конфронтации и может заставить своего адресата «чувствовать себя в засаде».

«Иногда вам действительно нужно привлечь руководителя или заинтересованное лицо, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Это нормально, но будьте честны с тем, почему вы привлекаете их к обсуждению», — советует Уайлдинг.

Она также считает что слова «заранее спасибо» могут показаться самонадеянными и подрывающими право собеседника сказать «нет». Последняя фраза из списка — «пожалуйста, посоветуйте». Уайлдинг пишет, что она воспринимается как раздражение, когда человек предлагает своему адресату самому с чем-то разобраться. Вместо нее эксперт советует использовать высказывания, которые покажут готовность к диалогу, например, «что вы думаете по этому поводу?»

Уайлдинг подчеркнула, что перечисленные фразы не всегда носят пассивно-агрессивный характер, но их использование в состоянии раздражения может быть «тревожным сигналом».