EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Медбрат убил врача и спрятал тело в холодильнике

2 минуты чтения 19:48

В суде Казахстана рассматривается дело об убийстве 69-летнего врача-нефролога Абая Айсагалиева. Обвиняемый — 31-летний медицинский брат, коллега погибшего. Он признал вину и попросил рассмотреть дело с участием присяжных заседателей, сообщает агентство Kazinform.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 25 мая 2025 года. Обвиняемый заранее готовился к нападению. Он знал, что врач живет один. Кроме того, был в курсе, в каких банках коллега хранит крупные сбережения, потому что сам помогал устанавливать банковские приложения и запомнил пароли. Известно, что еще в январе мужчина заказал через интернет силиконовую маску, чтобы в дальнейшем снимать деньги с карт Айсагалиева, не привлекая внимания камер наблюдения.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

Как озвучила в суде прокурор Гульзира Кошербаева, вечером 24 мая обвиняемый пришел в квартиру коллеги, нанес три ножевых удара в грудь, а затем ударил его по голове топором. После смерти врача он связал ему руки и ноги, надел полиэтиленовый пакет на голову и поместил тело в морозильную камеру. Судя по всему, речь идет о крупной бытовой камере в виде ларя. Позже подсудимый дважды перевозил этот морозильник, заказывая транспортировку под видом «перевозки мяса», и плотно заклеивал крышку скотчем, уточняет агентство.

Согласно материалам дела, после убийства обвиняемый похитил банковские карты, два телефона, ноутбук и планшет погибшего. В последующие дни, надев заранее купленную маску, он снял с банковских счетов свыше 5 миллионов тенге (около 800 тысяч рублей).

На слушании обвиняемый заявил, что «не имел злого умысла» и просил переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью. Однако прокуратура предъявила обвинения по статьям «Убийство» и «Кража».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 