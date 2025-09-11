Медбрат убил врача и спрятал тело в холодильнике

В суде Казахстана рассматривается дело об убийстве 69-летнего врача-нефролога Абая Айсагалиева. Обвиняемый — 31-летний медицинский брат, коллега погибшего. Он признал вину и попросил рассмотреть дело с участием присяжных заседателей, сообщает агентство Kazinform.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 25 мая 2025 года. Обвиняемый заранее готовился к нападению. Он знал, что врач живет один. Кроме того, был в курсе, в каких банках коллега хранит крупные сбережения, потому что сам помогал устанавливать банковские приложения и запомнил пароли. Известно, что еще в январе мужчина заказал через интернет силиконовую маску, чтобы в дальнейшем снимать деньги с карт Айсагалиева, не привлекая внимания камер наблюдения.

Как озвучила в суде прокурор Гульзира Кошербаева, вечером 24 мая обвиняемый пришел в квартиру коллеги, нанес три ножевых удара в грудь, а затем ударил его по голове топором. После смерти врача он связал ему руки и ноги, надел полиэтиленовый пакет на голову и поместил тело в морозильную камеру. Судя по всему, речь идет о крупной бытовой камере в виде ларя. Позже подсудимый дважды перевозил этот морозильник, заказывая транспортировку под видом «перевозки мяса», и плотно заклеивал крышку скотчем, уточняет агентство.

Согласно материалам дела, после убийства обвиняемый похитил банковские карты, два телефона, ноутбук и планшет погибшего. В последующие дни, надев заранее купленную маску, он снял с банковских счетов свыше 5 миллионов тенге (около 800 тысяч рублей).

На слушании обвиняемый заявил, что «не имел злого умысла» и просил переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью. Однако прокуратура предъявила обвинения по статьям «Убийство» и «Кража».