Общество

Пугачева рассказала о своем отношении к Путину

2 минуты чтения 17:37

Певица Алла Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой рассказала, что ранее голосовала за Владимира Путина, поскольку его высказывания соответствовали ее убеждениям.

«Ну, во-первых, он говорил потрясающе правильные вещи. Даже про Украину», — отметила Пугачева. Певица рассказала, что считала его кумиром. Разочарование в новом президенте России у Пугачевой наступило из-за поведения Путина после катастрофы подлодки «Курск», которая произошла в 2000 году.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

«Очень я напряглась, когда «Курск» потонул. Я думала, сейчас прибежит из Сочи всех утешать, а он не приехал. Ты не представляешь, как мне жалко, что вот это все происходит», — сказала Пугачева.

Также певица рассказала о своих впечатлениях от личной встречи с Путиным в декабре 2014 года, во время которой он вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Пугачева рассказала, что политик опоздал на мероприятие на несколько часов. Она пошутила, что это также стало признаком того, что с ним «что-то не так».

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

«Шутка. Опаздывайте, Владимир Владимирович, опаздывайте, только уже прекращайте это всё. Надоело», — добавила Пугачева. Певица также рассказала о своих первых эмоциях после начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Пугачева сказала, что была шокирована — сейчас она переживает из-за того, что не может сделать что-то, что помогло бы остановить смерть людей в ходе конфликта. «Потом все кончится, опять нормально все будет, да? А людей уже не вернешь. Поломанные судьбы, травмированные дети, беда», — рассказала певица.

Певица подтвердила, что не поддерживает вторжение России в Украину. Она рассказала, что переживает за последствия, которые Россия понесет из-за войны, отметив, что в первую очередь ей жалко Украину и ее жителей.

