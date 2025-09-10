Пугачева прокомментировала запрет своей дочери на въезд в Латвию

Российская певица Алла Пугачева в интервью журналистке Екатерине Гордеевой заявила, что понимает причины, по которым власти Латвии запретили въезд в страну ее дочери Кристине Орбакайте. При этом она отметила, что считает это решение незаконным.
«Ну есть тревога в стране. Понимаешь, от чего. Люди стараются показать власти, как они берегут спокойствие и безопасность страны. Вот Кристина попалась под руку. Хотя это юридически неправильно: она гражданка Евросоюза», — сказала Пугачева. У Кристины Орбакайте есть гражданство Литовской Республики.
По мнению певицы, запрет на въезд в Латвию — это «проблема государства, которое все время тревожат», а не Орбакайте. Она добавила, что жалеет поклонников, которые не смогут увидеть «замечательную программу» ее дочери.
Также, по мнению Пугачевой, запрет мог быть связан с тем, что Орбакайте выступает на русском языке. «Я так думаю, что это и есть главное: программа на русском языке, и не очень [Латвии] хотелось бы», — заявила Пугачева. При этом в Латвии регулярно проходят концерты русскоязычных исполнителей.
На вопрос Гордеевой, можно ли считать решение латвийских чиновников справедливым, Пугачева ответила, что «в это время [вопрос справедливости] не встает». «Каждый заботится о себе. Любыми способами», — считает артистка.
Пугачева подчеркнула, что не обижена на Латвию за это решение: «Еще не хватало обижаться на это».
30 апреля Служба госбезопасности Латвии запретила въезд Кристине Орбакайте, объяснив это тем, что она выступала в Крыму после аннексии Россией. Министр внутренних дел страны Рихард Козловскис заявил, что таким образом певица поддержала агрессию против Украины.
На 1 июня у Орбакайте был запланирован концерт в Юрмале, который пришлось отменить из-за решения латвийских властей. При этом в столице Литвы Вильнюсе 31 мая ее концерт состоялся без каких-либо ограничений.
Также Пугачева объяснила в интервью Гордеевой, почему покинула Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину.