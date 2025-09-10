EN
Пугачева прокомментировала запрет своей дочери на въезд в Латвию

2 минуты чтения 16:35 | Обновлено: 16:37

Российская певица Алла Пугачева в интервью журналистке Екатерине Гордеевой заявила, что понимает причины, по которым власти Латвии запретили въезд в страну ее дочери Кристине Орбакайте. При этом она отметила, что считает это решение незаконным.

«Ну есть тревога в стране. Понимаешь, от чего. Люди стараются показать власти, как они берегут спокойствие и безопасность страны. Вот Кристина попалась под руку. Хотя это юридически неправильно: она гражданка Евросоюза», — сказала Пугачева. У Кристины Орбакайте есть гражданство Литовской Республики.

Постсоветская эстрада уничтожена. На российской теперь поют про кровь
Постсоветская эстрада уничтожена. На российской теперь поют про кровь
Александр Горбачев объясняет, как война в Украине изменила поп-музыку
Общество8 минут чтения

По мнению певицы, запрет на въезд в Латвию — это «проблема государства, которое все время тревожат», а не Орбакайте. Она добавила, что жалеет поклонников, которые не смогут увидеть «замечательную программу» ее дочери.

Также, по мнению Пугачевой, запрет мог быть связан с тем, что Орбакайте выступает на русском языке. «Я так думаю, что это и есть главное: программа на русском языке, и не очень [Латвии] хотелось бы», — заявила Пугачева. При этом в Латвии регулярно проходят концерты русскоязычных исполнителей.

На вопрос Гордеевой, можно ли считать решение латвийских чиновников справедливым, Пугачева ответила, что «в это время [вопрос справедливости] не встает». «Каждый заботится о себе. Любыми способами», — считает артистка.

Пугачева подчеркнула, что не обижена на Латвию за это решение: «Еще не хватало обижаться на это».

Литва встала на защиту русского языка
Литва встала на защиту русского языка
Он все еще важен для страны и местных жителей, невзирая на советское прошлое и войну с Украиной. России есть чему поучиться
Общество11 минут чтения

30 апреля Служба госбезопасности Латвии запретила въезд Кристине Орбакайте, объяснив это тем, что она выступала в Крыму после аннексии Россией. Министр внутренних дел страны Рихард Козловскис заявил, что таким образом певица поддержала агрессию против Украины.

На 1 июня у Орбакайте был запланирован концерт в Юрмале, который пришлось отменить из-за решения латвийских властей. При этом в столице Литвы Вильнюсе 31 мая ее концерт состоялся без каких-либо ограничений.

Также Пугачева объяснила в интервью Гордеевой, почему покинула Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
