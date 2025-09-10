Зарубежная компания сооснователя «Яндекса» обошла по стоимости его российское детище

Акции нидерландской Nebius Group, основанной российским бизнесменом Аркадием Воложем, подорожали почти на 50% после объявления о многомиллиардной сделке с Microsoft. Благодаря этому капитализация компании выросла до 22,81 миллиардов долларов и впервые превысила стоимость «Яндекса», который оценивается примерно в 20,7 миллиардов долларов. На это обращает внимание Forbes.
Сделка с Microsoft, о которой идет речь, предусматривает предоставление американской корпорации вычислительных мощностей нового дата-центра Nebius в Нью-Джерси, уточняет Bloomberg. Контракт рассчитан до 2031 года и оценивается в 17,4 миллиардов долларов. При этом Microsoft сохранила за собой право расширить закупку услуг еще на на 2 миллиарда. Издание отмечает, что это соглашение подтверждает сохраняющийся высокий спрос на инфраструктуру для работы современных систем искусственного интеллекта.
После новости о сделке бумаги Nebius на бирже Nasdaq подскочили более чем на 70% — до 109,49 долларов за акцию. Затем цены скорректировались, но к вечеру 9 сентября оставались выше на 45%, около 93 долларов. По оценке Forbes, состояние Аркадия Воложа за сутки увеличилось более чем на 700 миллионов долларов и достигло 3,1 миллиардов. В глобальном рейтинге миллиардеров он поднялся на 1294-е место.
Nebius Group ранее называлась Yandex N.V. — это материнская компания «Яндекса», зарегистрированная в Нидерландах. В 2024 году активы разделили. Российский бизнес достался новой структуре «Яндекс», чьи акции торгуются на Мосбирже, а международное направление сохранила Yandex N.V., позже сменившая название на Nebius. Во главе компании встал Аркадий Волож, который еще в 2022 году покинул Россию. Позднее в интервью Bloomberg он описал продажу российского бизнеса так: «Они на самом деле позволили нам уйти с некоторыми вещами. Это был исход, как в Египте». Волож признался, что не скучает по дому и не задумывается о возвращении.
По информации Bloomberg, до сделки с Microsoft Nebius в основном обслуживала стартапы и малые компании. Теперь компания нацелена на долгосрочные контракты с крупнейшими игроками рынка. «Мы ожидаем заключения значимых соглашений с ведущими лабораториями ИИ и технологическими компаниями. Рад объявить о первом из них и уверен, что за ним последуют новые», — заявил Волож.