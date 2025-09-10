EN
Экономика

Зарубежная компания сооснователя «Яндекса» обошла по стоимости его российское детище

15:35

Акции нидерландской Nebius Group, основанной российским бизнесменом Аркадием Воложем, подорожали почти на 50% после объявления о многомиллиардной сделке с Microsoft. Благодаря этому капитализация компании выросла до 22,81 миллиардов долларов и впервые превысила стоимость «Яндекса», который оценивается примерно в 20,7 миллиардов долларов. На это обращает внимание Forbes.

Сделка с Microsoft, о которой идет речь, предусматривает предоставление американской корпорации вычислительных мощностей нового дата-центра Nebius в Нью-Джерси, уточняет Bloomberg. Контракт рассчитан до 2031 года и оценивается в 17,4 миллиардов долларов. При этом Microsoft сохранила за собой право расширить закупку услуг еще на на 2 миллиарда. Издание отмечает, что это соглашение подтверждает сохраняющийся высокий спрос на инфраструктуру для работы современных систем искусственного интеллекта.

Этих подростков боится даже Google
Этих подростков боится даже Google
Молодые хакеры обходят системы безопасности крупнейших компаний мира. Они обнаружили там «серьезную брешь»
Интернет и мемы10 минут чтения

После новости о сделке бумаги Nebius на бирже Nasdaq подскочили более чем на 70% — до 109,49 долларов за акцию. Затем цены скорректировались, но к вечеру 9 сентября оставались выше на 45%, около 93 долларов. По оценке Forbes, состояние Аркадия Воложа за сутки увеличилось более чем на 700 миллионов долларов и достигло 3,1 миллиардов. В глобальном рейтинге миллиардеров он поднялся на 1294-е место.

Nebius Group ранее называлась Yandex N.V. — это материнская компания «Яндекса», зарегистрированная в Нидерландах. В 2024 году активы разделили. Российский бизнес достался новой структуре «Яндекс», чьи акции торгуются на Мосбирже, а международное направление сохранила Yandex N.V., позже сменившая название на Nebius. Во главе компании встал Аркадий Волож, который еще в 2022 году покинул Россию. Позднее в интервью Bloomberg он описал продажу российского бизнеса так: «Они на самом деле позволили нам уйти с некоторыми вещами. Это был исход, как в Египте». Волож признался, что не скучает по дому и не задумывается о возвращении.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

По информации Bloomberg, до сделки с Microsoft Nebius в основном обслуживала стартапы и малые компании. Теперь компания нацелена на долгосрочные контракты с крупнейшими игроками рынка. «Мы ожидаем заключения значимых соглашений с ведущими лабораториями ИИ и технологическими компаниями. Рад объявить о первом из них и уверен, что за ним последуют новые», — заявил Волож.

