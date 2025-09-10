СМИ рассказали о трех одинаковых кабинетах Путина в разных регионах

Центральное разведывательное управление США нашло как минимум три кабинета Владимира Путина, каждый из которых был построен на заказ и одинаково обставлен «вплоть до точного расположения органайзера с гравировкой в виде двуглавого орла на лакированном деревянном столе», говорится в книге журналистов Дрю Хиншоу и Джо Паркинсона «Обмен: тайная история новой холодной войны».

Ее фрагмент опубликовала The Times.

Где именно находятся эти кабинеты, журналисты не уточнили. Авторы книги пишут, что их обстановка не позволяла определить, где именно находится Путин. «Человек, правящий Россией почти четверть века, отказался от использования мобильного телефона и редко пользовался интернетом. Вместо этого он проводил совещания, сидя перед плоским монитором, установленным на подставке на колесиках… Чиновники часто не знали, из какого из 11 часовых поясов страны звонил их главнокомандующий», — отмечают журналисты.

Они добавили, что администрация Путина иногда публиковала данные о его поездках, после чего отправляла пустые кортежи в аэропорты и «самолеты-приманки», чтобы сымитировать пребывание Путина там, где он на самом деле не появлялся.

Из своих идентичных кабинетов Путин, как утверждают авторы книги, в частности отдал приказ о задержании журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвинили в шпионаже и к 16 годам колонии строгого режима. В августе прошлого года его освободили в ходе масштабного обмена заключенными. Также из этих кабинетов Путин руководил воюющей в Украине армией и «ужесточал ограничения внутри страны».

В 2020 году «Проект» писал о двух одинаковых кабинетах Путина, которые построили в подмосковном Ново-Огарево и в Сочи. Тогда догадку об идентичных кабинетах журналистам подтвердили четыре неназванных источника. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал расследование «очередной глупостью» и заявил, что Путин работает из Москвы и ездит по командировкам.

