Криминал

В машине американского певца нашли разложившееся тело женщины

2 минуты чтения 21:12

В багажнике машины Tesla американского певца D4vd (настоящее имя — Дэвид Энтони Берк) обнаружили разложившееся тело. Автомобиль несколько дней находился на стоянке Hollywood Tow в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает NBC News.

Как пишет издание, машина стояла на эвакуационной парковке. К ней вызвали полицию из-за «неприятного запаха, исходящего от автомобиля». Источники в правоохранительных органах сообщили NBC News, что останки, лежавшие в мешке, были «повреждены» и что установление личности отложено из-за разложения тела.

В бюро судебно-медицинской экспертизы сообщили, что жертвой оказалась женщина. На ней был топ без бретелек, черные леггинсы, желтый металлический браслет-цепочка и серьги-гвоздики. В бюро добавили, что, женщина, по всей видимости, находилась в машине «в течение длительного времени, прежде чем ее нашли». При этом судмедэксперт не смог определить ее возраст и этническую принадлежность, но заявил, что у женщины были черные волосы.

Отмечается, что в момент обнаружения тела D4vd был на гастролях в рамках своего мирового турне. Представитель музыканта заявил, что ему сообщили о произошедшем и что певец «полностью сотрудничает с властями».

В полиции заявили о проведении расследования по факту смерти женщины. Также там рассказали о еще одном теле, найденном в автомобиле на другой эвакуационной парковке примерно в 11 километрах к югу от Голливуда. Представитель полиции Дженнифер Форкиш отметила, что правоохранители пока не нашли связь между двумя обнаруженными телами.

D4vd начал свою карьеру музыканта в 2021 году. Он стал известен после выпуска треков «Here With Me» и «Romantic Homicide», каждый из которых собрал более миллиарда прослушиваний.

