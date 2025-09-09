EN
Общество

Врач московской «скорой» приехал на вызов и покончил с собой

2 минуты чтения 13:03

В Москве врач-педиатр, прибывший по вызову в один из жилых комплексов на западе города, покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. 

«Бригада скорой помощи приехала по вызову к ребенку в [квартиру] ЖК на 18-м этаже. <…> Позже выяснилось, что он [врач] совершил самоубийство», — рассказал собеседник агентства. Тело медика обнаружили под окнами здания.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

В свою очередь, телеграм-канал Mash без указания источников уточняет, что инцидент произошел после двух часов ночи. О возможных мотивах самоубийцы ничего не сообщается.

В то же время управление Следственного комитета по Москве начало доследственную проверку по факту смерти медика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и камеры наружного видеонаблюдения, а также опросили очевидцев. 

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

В мае местная пресса сообщала о нападении пациента на врача во Владимире. Как сообщалось, мужчина пришел в частную клинику, чтобы забрать забрать видеозапись диагностического исследования, которое ему там провели. Получив электронный носитель с файлами, он потребовал немедленно воспроизвести их, чтобы убедиться, что это действительно нужная запись. Общавшийся с пациентом медик отказался, после чего мужчина залил его из перцового баллончика. 

Нападавшего задержали, он признал вину в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов в качестве оружия. 

